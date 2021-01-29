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إغلاق أنشط مسار دولي في العالم.. بريطانيا تحظر رحلات الطيران المباشرة مع الإمارات

بريطانيا تحظر الرحلات المباشرة من الإمارات (رويترز)
بريطانيا تحظر الرحلات المباشرة من الإمارات (رويترز)
29/1/2021-|آخر تحديث: 29/1/202102:12 PM (مكة المكرمة)

حظرت بريطانيا رحلات الركاب المباشرة من الإمارات، اعتبارا من يوم الجمعة، لتغلق أنشط مسار جوي دولي في العالم من دبي إلى لندن.

وقالت بريطانيا إنها أضافت الإمارات وبوروندي ورواندا لقائمة الحظر المرتبطة بفيروس كورونا قلقا من احتمال انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس رُصدت أول مرة في جنوب أفريقيا.

وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر “هذا يعني أن من كانوا في هذه البلدان أو مروا بها سيُمنعون من الدخول باستثناء البريطانيين والأيرلنديين وأصحاب الجنسيات الأخرى الذين يحملون حقوق إقامة، وعليهم عزل أنفسهم عشرة أيام في المنزل”.

وقالت كل من شركة طيران الإمارات والاتحاد للطيران على موقعها الإلكتروني إنها ستعلق كل رحلات الركاب المتجهة لبريطانيا بدءا من الساعة 1300 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة مع بدء الحظر البريطاني.

ونصحت وزارة النقل البريطانية رعايا المملكة المتحدة الموجودين في الإمارات حاليا باستخدام مسارات رحلات طيران تجارية غير مباشرة إن كانوا يرغبون في العودة لبريطانيا.

وكان المسار من دبي إلى لندن أنشط مسار جوي دولي في العالم في يناير/كانون الثاني إذ شغل الركاب 190365 مقعدا مقررا خلال الشهر وفقا لبيانات (أو إيه جي) لبيانات رحلات الطيران.

وعادة ما تنقل شركتا الإمارات والاتحاد أعدادا كبيرة من الركاب المتجهين من بريطانيا لوجهات مثل أستراليا عبر مراكزهما في المطارات، ما يعني أن إلغاء تلك الرحلات سيكون له آثارٌ بعيدة.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها ستضيف مزيدًا من رحلات الطيران العارض من بريطانيا إن احتاج الأمر بعد قرار شركتي الإمارات والاتحاد إلغاء الرحلات.

وقال إيران بن أفراهام، وهو مواطن أسترالي  تقطت به السبل  في بريطانيا بسبب القيود المشددة على أعداد القادمين إلى أستراليا، إن فرص عودته لأرض الوطن تتضاءل شيئا فشيئا.

وأوضح لهيئة الإذاعة الأسترالية “أمامنا في الوقت الحالي ثلاثة خيارات للطيران عبر الخطوط الجوية القطرية أو “أول نيبون اليابانية ” أو الخطوط السنغافورية، كل يوم يمر يُزيد العودة للوطن صعوبة، رحلات العودة تبدأ من نحو 4000 جنيه إسترليني (5487 دولارا).

المصدر : رويترز

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