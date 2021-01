إغلاق أنشط مسار دولي في العالم.. بريطانيا تحظر رحلات الطيران المباشرة مع الإمارات

حظرت بريطانيا رحلات الركاب المباشرة من الإمارات، اعتبارا من يوم الجمعة، لتغلق أنشط مسار جوي دولي في العالم من دبي إلى لندن.

وقالت بريطانيا إنها أضافت الإمارات وبوروندي ورواندا لقائمة الحظر المرتبطة بفيروس كورونا قلقا من احتمال انتشار سلالة متحورة جديدة من الفيروس رُصدت أول مرة في جنوب أفريقيا.

وكتب وزير النقل البريطاني جرانت شابس على تويتر “هذا يعني أن من كانوا في هذه البلدان أو مروا بها سيُمنعون من الدخول باستثناء البريطانيين والأيرلنديين وأصحاب الجنسيات الأخرى الذين يحملون حقوق إقامة، وعليهم عزل أنفسهم عشرة أيام في المنزل”.

From tomorrow (Friday 29 Jan at 1pm), we’re extending our travel ban with the United Arab Emirates, Burundi and Rwanda all added to the UK's red list. 1/3

وقالت كل من شركة طيران الإمارات والاتحاد للطيران على موقعها الإلكتروني إنها ستعلق كل رحلات الركاب المتجهة لبريطانيا بدءا من الساعة 1300 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة مع بدء الحظر البريطاني.

ونصحت وزارة النقل البريطانية رعايا المملكة المتحدة الموجودين في الإمارات حاليا باستخدام مسارات رحلات طيران تجارية غير مباشرة إن كانوا يرغبون في العودة لبريطانيا.

This means people who have been in or transited through these countries will be denied entry, except British, Irish and third country nationals with residence rights who must self-isolate for ten days at HOME. 2/3

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) January 28, 2021