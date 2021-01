انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي (فيديو)

أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة بوقوع انفجار محدود، اليوم الجمعة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية وسط العاصمة نيودلهي.

وبحسب الشرطة الهندية فقد تم تفجير عبوة ناسفة “منخفضة الشدة للغاية” بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قلب نيو دلهي، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات، باستثناء أضرار بأربع أو خمس سيارات كانت قريبة من مكان التفجير.

Watch | Minor blast near #IsraelEmbassy in Delhi, no one injured, say police. NDTV's Sunil Prabhu brings in more details

Read here: https://t.co/qYVC7Zos5h pic.twitter.com/E5xz2gwFfq

— NDTV (@ndtv) January 29, 2021