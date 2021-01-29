انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي (فيديو)

أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن الشرطة بوقوع انفجار محدود، اليوم الجمعة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية وسط العاصمة نيودلهي.

وبحسب الشرطة الهندية فقد تم تفجير عبوة ناسفة “منخفضة الشدة للغاية” بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قلب نيو دلهي، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات، باستثناء أضرار بأربع أو خمس سيارات كانت قريبة من مكان التفجير.

Watch | Minor blast near #IsraelEmbassy in Delhi, no one injured, say police. NDTV's Sunil Prabhu brings in more details Read here: https://t.co/qYVC7Zos5h pic.twitter.com/E5xz2gwFfq — NDTV (@ndtv) January 29, 2021

ووقع الانفجار على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان يجتمع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي وكبار أعضاء الحكومة، وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر بالشرطة أن العبوة كانت ملفوفة في كيس بلاستيكي وتُركت على الرصيف خارج أحد المنازل على بعد أمتار قليلة فقط من السفارة، وأنه من المبكر جدا معرفة من وراء التفجير.

وتم تطويق المنطقة بأكملها، كما وصل كبار ضباط شرطة دلهي إلى المكان.

وأظهرت صور من المنطقة انتشارًا كثيفًا للشرطة وأفراد الأمن يقفون خارج المبنى، حيث أقيمت عدة حواجز صفراء لشرطة دلهي على طرفي الطريق.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان إن الانفجار هشم زجاج نوافذ ثلاث سيارات كانت متوقفة قرب مكان الانفجار.

وأضاف البيان “الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإثارة حالة من الهرج”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “وقع انفجار حديث بالقرب من السفارة الإسرائيلية في الهند ولم يُلحق ضررا بالمبنى”.

وأضاف البيان “تحقق السلطات الهندية في الواقعة وتتواصل مع السلطات الإسرائيلية المعنية”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تتعامل مع الانفجار كحادث إرهابي.

وفي 2012 وقع انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي وأسفر عن إصابة زوجة دبلوماسي إسرائيلي وسائقها واثنين آخرين. وتزامن هذا مع هجوم على دبلوماسي إسرائيلي آخر في العاصمة الجورجية تفليس.