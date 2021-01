خبراء في أول مستشفى عالج مرضى كورونا بووهان.. ونفي أوربي لصلة لقاح فايزر بوفيات

أكدت وكالة الأدوية الأوربية، اليوم الجمعة، أنه لا توجد علاقة بين لقاح فايزر/بايونتيك وحالات وفاة سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه، في وقت زار وفد من خبراء الصحة العالمية، أول مستشفى عالج حالات كورونا في ووهان الصينية.

جاء إعلان الوكالة، عقب تقارير أفادت بأن العشرات، وخصوصا من المسنين توفوا في النرويج ودول أوربية عقب تلقيهم أول جرعة من اللقاح، وذلك بناء على أولى البيانات المرتبطة بإطلاقه.

وفي أول تحديث بشأن السلامة منذ بدأ الاتحاد الأوربي حملة التطعيم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفادت الوكالة أن البيانات بالمجمل “متوافقة مع الملف التعريفي المعروف بشأن سلامة اللقاح ولم يتم تحديد أي آثار جانبية جديدة”.

وقالت إنها اطلعت على الوفيات التي سجّلت بما فيها تلك التي أحصيت في أوساط عدد من المسنين وخلصت إلى أن البيانات لا تظهر علاقة للأمر بتلقي لقاح فايزر ولا تثير الحالات أي قلق بشأن السلامة.

Just published: The first safety update on a #COVID19vaccine is now available. It concludes that safety data collected on Comirnaty so far is consistent with the known safety profile of the vaccine, and no new #SideEffects were identified.

Read more: https://t.co/a8pyvZCEZJ pic.twitter.com/mfU8ZdtRPG

— EU Medicines Agency (@EMA_News) January 29, 2021