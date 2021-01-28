بسبب “تفلتات فردية”.. إصابات بين أفراد من الجيش والشرطة في السودان (فيديو)

أصيب عدد من أفراد الجيش والشرطة السودانية، أمس الأربعاء، في احتكاكات جرت بين الجانبين بمدينة مدني وسط البلاد.

وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية “وقعت الأربعاء بمدينة مدني إصابات متفاوتة بين أفراد من الجيش والشرطة- لم تحدد عددها- إثر تفلتات فردية بين الطرفين” دون أن تورد سبب ذلك.

وأوضحت الوكالة، أن حاكم ولاية الجزيرة “عبد الله إدريس الكنين” تفقد برفقة عدد من قادة الجيش والشرطة عددا من المستشفيات بالمدينة للاطمئنان على حالة المصابين.

ونقلت الوكالة عن الكنين قوله، إنه تم تكوين لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على أسباب الاحتكاكات، مؤكدا استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

وقال شاهد عيان من المدينة للأناضول، إن الجانبين “تبادلا إطلاق النار عقب مشاجرة بين فرد من الجيش وآخر من الشرطة في محطة لتزويد الوقود في وسط المدينة”.

وأضاف الشاهد “أدت الأحداث إلى سقوط عدد من الجرحى وأثارت الهلع بين المواطنين”.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن اشتباكات وقعت بين الشرطة والجيش وسط مدينة مدني على خلفية نزاع في محطة وقود، وأوضحت أن الخلافات، أدت لوقوع إصابات متفاوتة بين الطرفين.

وقال شهود عيان لـ”سودان تريبيون” اليوم الخميس إن أحد أفراد الجيش حاول تعبئة خزان سيارته بالوقود قبل أن يأتي دوره، الأمر الذي رفضه رجل شرطة، مما قاد إلى وقوع اشتباكات بالأيدي بينهما”.

وأشاروا إلى إنه وفور وقوع الاشتباك قام أفراد الجيش بالاحتكاك مع رجال الشرطة في سوق مدينة ود مدني، مما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة بين الطرفين بالسلاح الناري.

وأعلن والي ولاية الجزيرة عبد الله إدريس الكنين، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، عن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على أسباب الحادث، وأكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

وقام الوالي برفقة مدير عام قوات الشرطة بولاية الجزيرة وقائد الفرقة الأولى مشاة، بجولة تفقدية في عدد من مستشفيات المدينة للاطمئنان على المصابين.

إصابات متفاوتة بين أفراد من الجيش والشرطة اثر تفلتات فردية بمدني https://t.co/7B8xgRQnWJ

#سونا #السودان pic.twitter.com/gWcyvZAqVX — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 27, 2021

وبثّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها “للاشتباكات بين الجيش والشرطة في وسط المدينة”.

يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية شديدة تشهدها البلاد، في ظل شح النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم وأزمات في الخبز والوقود وغاز الطبخ وزيادة كبيرة في الأسعار.

وتنتظم أمام محطات الوقود في معظم ولايات السودان، الطوابير الطويلة من السيارات، وتمتد فترات الانتظار لساعات طويلة، وتحدث في بعض الأوقات مشادات كلامية بسبب تجاوز الصف.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير.