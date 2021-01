“جيش نصف الشعب”.. مساع إسرائيلية لتجنيد اليهود المتدينين والعرب إجباريا

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن مساعيه لتجنيد كافة مواطني إسرائيل بمن فيهم مواطنون عرب ومتدينون يهود بالخدمة الوطنية الإلزامية.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن غانتس “هدد بالتحرك لتجنيد جميع المتدينين الإسرائيليين، الذين تم إعفاؤهم حاليًا إلى حد كبير من الخدمة العسكرية، بداية من الشهر المقبل”.

Gantz threatens to enlist all Haredim unless his national service plan advances https://t.co/wBJarjEPP7

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) January 27, 2021