بعد مباراة تاريخية.. نوبة بكاء لاعب كرة يد تثير مشاعر المصريين (فيديو)

خيم الحزن على رواد التواصل الاجتماعي في مصر، أمس الأربعاء عقب وداع المنتخب المصري لكرة اليد بطولة كأس العالم 2021،من الدور ربع النهائي عقب هزيمته أمام الدنمارك، بعد أداء مبهر أثار إعجاب الجماهير.

وأثارت نوبة بكاء لاعب منتخب كرة اليد، يحيى الدرع، عقب المباراة، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبكى كذلك اللاعب علي زين، نجم منتخب مصر بعد نهاية اللقاء، إثر إهداره رمية الجزاء الأخيرة في المباراة.

كما التقطت عدسات المصوريين بكاء الجناح الأيمن للمنتخب، محمد سند، وكذلك الجناح الأيسر أحمد مؤمن.

ووجه مشجعو المنتخب العديد من الرسائل الإيجابية للفريق، مؤكدين دعمهم لهذا الجيل من اللاعبين.

من جانبه هنأ وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي منتخب بلاده قائلا “كلنا فخر واعتزاز بلاعبي منتخبنا الوطني رغم الخسارة، الروح القتالية كانت حاضرة وكنا قريبين، ورغم ذلك كلنا فخر بكم”.

وقال لاعب المنتخب المصري يحيي الدرع، في تصريحات صحفية “إن الجميع شاهد الأداء القتالى والرجولى حتى آخر المباراة، ولكن في النهاية عدم التوفيق و النصيب”، وتعهد بتقديم المزيد من الجهد والنتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة، قائلا “البطولات القادمة ستشهد مزيدا من التألق والأداء الأقوى لنسعد ونفرح الجماهير، وبالنسبة للأولمبياد سوف نبذل قصارى جهدنا والقتال لتحقيق أفضل نتيجة”.

نهايه الماتش بيفكرنا بنهايه ماتش البرازيل ماسك البرازيل تقطيع طول الماتش وف الآخر تخسر يحى الدرع وعلى زين حاجه عظمه♥️

منتخب يد بيفكرنا بالحيل الذهبى للكوره حاجه ف منتهى العظمه✌️❤️#الدرع#على_زين — mohamed ahmed (@mohamed74436334) January 27, 2021

ووصف اتحاد كرة اليد المصري، المباراة عبر حسابه على تويتر قائلا “مشاعر مختلطة تملأ الأجواء في صالة استاد القاهرة.. النيران تُضرم الصدور، والأجفان تمتلأ بالعبرات”.

وتابع “كانت قريبة جدًا من المصريين. ليلة لن ينساها 100 مليون مصري”.

مشاعرُ مختلطة تملأ الأجواء في صالة استاد القاهرة. النيران تُضرم الصدور، والأجفان تمتلأ بالعبرات. 🥺 كانت قريبة جدًا من المصريين. ليلة لن ينساها💯 مليون. #مصر2021 | #الفراعنة pic.twitter.com/j5AzSvpzUW — Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 27, 2021

وخسر منتخب مصر أمام نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 35- 35، ليتأهل بذلك حامل اللقب إلي الدور نصف النهائي. ومن المقرر أن يواجه السويد خلال مباراته القادمة .

ليلة عملت فيها كل شيء قدام بطل عالم .. وحتى يوم ما غلطت الحظ نفسه ضحك عليك وفهمك انه معاك وفضل معشمك لآخر آخر آخر لحظة .. ونزلك على جدور رقبتك.. ليلة حزينة بكل معاني الكلمة#الدرع pic.twitter.com/zvGdPMSFq7 — Eslam Ahmed⚡ (@Es10Ah) January 27, 2021

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر بمشاركة 32 فريقا، وتعد البطولة الأولى عالميا التي تقام منذ انتشار جائحة كورونا.