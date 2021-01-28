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مسؤول سوداني للجزيرة مباشر: جيشنا لم يدخل أراض إثيوبية

27/1/2021

قال السفير منصور بولاد المتحدث باسم الخارجية السوداني إن “التصريحات الرسمية الإثيوبية بشأن خصوص دخول قوات سوداينة إلى أراض متنازع عليها مع إثيوبيا أمر عار من الصحة، وأن الأمر إدعاءات كاذبة يستحيل على إثيوبيا أن تقدم دليلا واحدا عليها”.

وأضاف السفير السوداني في لقاء خاص مع “الجزيرة مباشر” إن ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن “السودان احتلت أراض إثيوبية غير صحيح”.

وقال بولاد إن ” الحدود السودانية الإثيوبية معروفة منذ عام 1903، وجرى ترسيم هذه الحدود في عام 1905، كما أنه جرى التأكيد في اجتماع عام 2020 أن إثيوبيا ليست لها أية مطالب في الأراضي السودانية”.

وأضاف أن “ما وقع على الحدود مع إثيوبيا هو أن الجيش السوداني أعاد نشر قواته في في بعض المناطق الحدودية دون أن يتخطاها، وهو الآن مرابط في أرضه ومستعد للدفاع عنها”.

وبخصوص الخلاف حول سد النهضة، قال المسؤول السوداني “إننا نطالب باتفاق ملزم لسد النهضة وتشغيله وهذا حق مشروع للشعب السوداني لأن الأمر مرتبط بمصالح ملايين السودانيين.”

وقال: “إذا أصرت إثيوبيا على ملء السد دون التوقيع على اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان، فإن ذلك سيفتح المجال أمام خيارات مختلفة.”

وأضاف أن “خيارنا حتى الآن هو أننا يجب أن نتعامل وفق آليات حسن الجوار والتعاون بين الدول والسعي لتنمية جميع شعوب المنطقة، لكن إذا أقدمت إثيوبيا على فعل معاكس فسيكون لنا موقف آخر حسب المعطيات والظروف والسياق.”

المصدر : الجزيرة مباشر

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