لبنان.. عشرات الإصابات في اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين وشهود يتحدثون عن إطلاق الرصاص (فيديو)

أصيب عشرات اللبنانيين إثر تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش اللبناني ومتظاهرين ضد الإغلاق العام، لليوم الخامس على التوالي في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وفقا للصليب الأحمر اللبناني.

وكان المئات من المتظاهرين قد تجمعوا في ساحة النور وسط مدينة طرابلس، لليوم الخامس، احتجاجا على قرار الحكومة بفرض الإغلاق العام ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وندد المحتجون بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة، وسوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا.

وأظهرت مقاطع متداولة إلقاء متظاهرين زجاجات المولوتوف والحجارة على مبنى “سرايا طرابلس” في محاولة لاقتحامه، بينما ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ووسائل إعلام محلية أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على محتجين حاولوا اقتحام بلدية المدينة.

و اتهم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس الأربعاء، جهات لم يسمها بأنها ربما تكون وراء التحركات في مدينة طرابلس الشمالية، وقال إن هذه الجهات تريد توجيه رسائل سياسية معينة.

وأضاف الحريري أنه “ليس هناك بالتأكيد ما يمكن أن يبرر الاعتداء على الأملاك الخاصة والأسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الإقفال”.

قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية التي يعانيها الفقراء وذوي الدخل الحدود .

وليس هناك بالتأكيد ما يمكن ان يبرر الاعتداء على الاملاك الخاصة والاسواق والمؤسسات الرسمية بحجة الاعتراض على قرار الاقفال ١/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) January 27, 2021

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن الإغلاق ضروري لاحتواء الفيروس، وأقر بأن المساعدات الحكومية ليست كافية لتغطية الاحتياجات لكنه قال إنها تساعد في تخفيف الأعباء.

وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية، شهدت طرابلس احتجاجات عنيفة، وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه عالج 67 شخصا على الأقل، ونقل 35 آخرين للمستشفيات، في حين ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن 226 من المحتجين والشرطة أصيبوا.

وقالت قوى الأمن الداخلي على تويتر إن “قنابل يدوية” أصابت تسعة من عأفرادها بينهم ثلاثة ضباط في حالة حرجة، وحذرت من أنها ستتعامل “مع المهاجمين بكل شدة وحزم”.

بالصور: قنبلة يدوية حربية روسية الصنع نوع RGD-5 غير منفجرة وقد انفجرت قنبلتان من النوع نفسه بعد القائها على عناصر #قوى_الأمن المولجين بمهام حفظ الأمن والنظام بالاضافة الى أضرار في الآليات العسكرية وسيارات خاصة عائدة للعناصر في محيط السراي في #طرابلس pic.twitter.com/mxp1oxNWR7 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 27, 2021

وفرضت الحكومة حظر تجوال كاملا على مدار اليوم في وقت سابق من الشهر الجاري في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2500 شخص بلبنان.

وأثار أسلوب تعامل الحكومة مع جائحة كورونا غضبا في العاصمة بيروت أيضا، حيث بلغت العدوى واحدا من أعلى المستويات في المنطقة، وامتلأت الكثير من وحدات الرعاية المركزة.

للتوضيح: ان القنابل التي أُطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية او مولوتوف مما ادى الى اصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم اصابته حرجة. pic.twitter.com/DmPYnJv5Nd — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 27, 2021

وشكل المرض عبئا ثقيلا على المستشفيات التي تعاني بالفعل مع نقص الموارد، وتضرر بعضها بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي.

ويحذر العاملون في مجال الإغاثة من أنه في ظل غياب المساعدات أو وصول النذر اليسير منها تزداد المصاعب على الفقراء الذين يشكلون الآن أكثر من نصف سكان لبنان، ويعتمد كثيرون منهم على ما يجنونه من العمل اليومي.