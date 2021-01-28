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سياسي مصري: هؤلاء أخطر 4 رجال في نظام مبارك وهذه أصعب لحظاته (فيديو)

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)
28/1/2021-|آخر تحديث: 28/1/202103:01 PM (مكة المكرمة)

كشف السياسي المصري مصطفى الفقي، الذي عمل سابقا في منصب سكرتير الرئيس المخلوع حسني مبارك للمعلومات، عن أخطر المسئولين في عصر مبارك.

كما اعتبر الفقي، الذي يشغل حاليا منصب مدير مكتبة الإسكندرية، أن أصعب لحظات الرئيس مبارك لم تكن لحظات إقصائه عن السلطة ولكن وفاة حفيده.

وفي حديث لإحدى الفضائيات، قال الفقي إن مبارك كان كبيراً في السن في أواخر أيامه بالحكم، وسيطرت عناصر من الشباب على السلطة، وحدث زواج بين السلطة والمال.

وأوضح الفقي أنه كانت هناك إرهاصات كثيرة للثورة ضد مبارك، لكنه كان لديه اقتناع بأنه فعل أقصى ما يمكن أن يفعله، ولن تحدث ثورة، وقال “لو مبارك أعلن في 26 يناير عن تغيير الحكومة وحل مجلسي الشعب والشورى وتعيين نائبا له لأصبحنا الآن في سيناريو آخر”.

وحدد الفقي 4 رجال من مسؤولي عصر مبارك هم صفوت الشريف، وزكريا عزمي، وحبيب العادلي، وعمر سليمان، معتبرا أنهم أخطر رجاله من حيث قوة التأثير في المسار واتخاذ القرار السياسي.

وقال عن رئيس ديوان مبارك زكريا عزمي إنه كان معروفا بالكفاءة الإدارية والقدرة على التنفيذ، وكان شديد القرب من مبارك.

وبحسب الفقي، فإن صفوت الشريف كان أكثر المسؤولين دهاءا من الناحية السياسية، أما من الناحية الأمنية، فكان حبيب العادلي شخصية قوية للغاية كوزير للداخلية.

وعن العادلي قال “أنا رأيته كيف يتعامل مع الوزراء الآخرين، كان عامل مسافة كبيرة بينه وبينهم، وأظن أصبح هذا دأب معظم وزراء الداخلية بعد ذلك”.

ثم ذكر الفقي عمر سليمان وقال إنه “كان من أقرب مستشاري الرئيس إليه، ولكنه كان رجلا هادئا حصيفا لا يتورط في مواقف حادة ولا يظهر اختلافات شديدة مع الرئيس، ويستطيع أن يسرب ما يريد بهدوء”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام مصرية

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