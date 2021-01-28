البث الحي
الأخبار|فرنسا

بعد تراجع شعبيته.. 60% من الفرنسيين يرون سياسات ماكرون سلبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
28/1/2021-|آخر تحديث: 28/1/202112:39 PM (مكة المكرمة)

كشفت نتائج استطلاع للرأي في فرنسا، أمس الأربعاء، أن أكثر من 60 في المئة من الفرنسيين يرون أن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، سلبية.

ووصفت مجلة “Le Point” الفرنسية، تلك المؤشرات بالأدني منذ تفشي جائحة كورونا.

وتأتي تلك النتائج، مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الفرنسي، حيث من المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في مايو/ أيار 2022.

وووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة “إبسوس” للأبحاث، لصالح مجلة (ليبونت) في الفترة من 22 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، فإن 60% من الفرنسيين يرون سياسات ماكرون سلبية، مما يشير إلى تراجع الثقة في ماكرون، بمقدار 3 نقاط هذا الشهر لتصل إلى 35% بين من الفرنسيين الذين لديهم انطباعات إيجابية على أفعاله.

وقالت المجلة إن التراجع جاء بعد انخفاض شعبية ماكرون بين فئات الطبقة العاملة، وخريجي الجامعات بجانب المعارضين لسياسات ماكرون والمقربين من أحزاب المعارضة.

بينما حملت المؤشرات ارتفاعا بمعدل الثقة في رئيس الوزراء جان كاستكس، بعدما بلغ 32%.

وتراجعت شعبية ماكرون، خلال الأشهر الماضية بين مسلمي فرنسا عقب تأييده لنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، التي أثارت غضب المسلمين حول العالم وأدت إلى تنظيم حملة كبيرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

المسائية تلتقي هاجر بركوس إحدى ضحايا التمييز الديني في فرنسا

هاجر بركوس، شابة تونسية تبلغ من العمر 27 عاما، تعيش في مدينة نيس الفرنسية، تترقب قرار القضاء الفرنسي الذي طرقته بعد طردها من وظيفتها في إحدى مطاعم الوجبات السريعة وتحويل عقدها إلى عاملة نظافة

المزيد من الأخبار

التايمز: مليشيات عراقية تابعة لإيران تفتح جبهة جديدة ضد السعودية

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

فايزر وبايونتك توضحان درجة فاعلية لقاحهما ضد السلالتين الجديدتين من كورونا

لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

تقرير فرنسي عن حقبة الاستعمار يثير غضب الجزائريين لهذه الأسباب

الرئيس الفرنسي يستلم التقرير من المؤرخ بنيامين ستورا (روتيرز)

بعد مفاوضات لسنوات.. مصر تسترد 5000 بردية أثرية من الولايات المتحدة

جانب من البرديات المستردة من الولايات المتحدة
الأكثر قراءة

أستاذ كيمياء وعالمة رياضيات.. زوجان يقتلان ابنتيهما لسبب صادم وهكذا وجدتهما الشرطة (فيديو)

الفتاتان ضحية والديهما وجدتهما الشرطة ميتتان في غرفتين منفصلتين (مواقع محلية)

“هذه حكاية وفاة عبد الله مرسي باختصار”.. تفاعل واسع مع تغريدة لنجل الرئيس المصري الراحل

الرئيس الراحل محمد مرسي "يسار" ونجله الأصغر عبدالله (مواقع التواصل)

اشترتها الإمارات لصالح حفتر.. التايمز: أمريكا نقلت منظومة صواريخ روسية من ليبيا بعملية سرية

منصة إطلاق صواريخ بانتسير الروسية (غيتي)

سياسي مصري: هؤلاء أخطر 4 رجال في نظام مبارك وهذه أصعب لحظاته (فيديو)

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)