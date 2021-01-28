بعد تراجع شعبيته.. 60% من الفرنسيين يرون سياسات ماكرون سلبية

كشفت نتائج استطلاع للرأي في فرنسا، أمس الأربعاء، أن أكثر من 60 في المئة من الفرنسيين يرون أن سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، سلبية.

ووصفت مجلة “Le Point” الفرنسية، تلك المؤشرات بالأدني منذ تفشي جائحة كورونا.

📉 Baromètre politique Ipsos-@LePoint : la cote de popularité d'#EmmanuelMacron recule de 3pts à 35%. Tendance similaire pour #JeanCastex qui cède 4pts et atteint son plus haut niveau de jugements défavorables (61%).

Découvrez tous les résultats ➡️ https://t.co/aaGmKtGFYT — Ipsos France (@IpsosFrance) January 27, 2021

وتأتي تلك النتائج، مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الفرنسي، حيث من المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في مايو/ أيار 2022.

وووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة “إبسوس” للأبحاث، لصالح مجلة (ليبونت) في الفترة من 22 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، فإن 60% من الفرنسيين يرون سياسات ماكرون سلبية، مما يشير إلى تراجع الثقة في ماكرون، بمقدار 3 نقاط هذا الشهر لتصل إلى 35% بين من الفرنسيين الذين لديهم انطباعات إيجابية على أفعاله.

Baromètre @IpsosFrance–@LePoint : Emmanuel #Macron, Jean #Castex et tous les poids lourds du gouvernement sont en chute. Mais rares sont les leaders de l’opposition à en tirer profit. https://t.co/840oGBgkiu pic.twitter.com/uQ0Zmy16L0 — Le Point (@LePoint) January 27, 2021

وقالت المجلة إن التراجع جاء بعد انخفاض شعبية ماكرون بين فئات الطبقة العاملة، وخريجي الجامعات بجانب المعارضين لسياسات ماكرون والمقربين من أحزاب المعارضة.

بينما حملت المؤشرات ارتفاعا بمعدل الثقة في رئيس الوزراء جان كاستكس، بعدما بلغ 32%.

وتراجعت شعبية ماكرون، خلال الأشهر الماضية بين مسلمي فرنسا عقب تأييده لنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد، التي أثارت غضب المسلمين حول العالم وأدت إلى تنظيم حملة كبيرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.