ما يقرب من نصف الباكستانيين يرفضون لقاح كورونا.. لماذا؟

بالتزامن مع إعلان الحكومة الباكستانية عن بدء حملة اللقاحات ضد فيروس كورونا، لا يرغب ما يقرب من نصف الباكستانيين في الحصول على التطعيم؛ مشككين في حقيقة خطورة الفيروس.

وقال 49 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شركة “غالوب باكستان” للابحاث واستطلاعات الرأي، إنهم سيختارون عدم الحصول على الجرعة، لأنهم يرون أن الخطر الذي يشكله الفيروس “مبالغ فيه”.

