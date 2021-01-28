البث الحي
الأخبار

ما يقرب من نصف الباكستانيين يرفضون لقاح كورونا.. لماذا؟

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)
باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)
28/1/2021-|آخر تحديث: 28/1/202103:04 PM (مكة المكرمة)

بالتزامن مع إعلان الحكومة الباكستانية عن بدء حملة اللقاحات ضد فيروس كورونا، لا يرغب ما يقرب من نصف الباكستانيين في الحصول على التطعيم؛ مشككين في حقيقة خطورة الفيروس.

وقال 49 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شركة “غالوب باكستان” للابحاث واستطلاعات الرأي، إنهم سيختارون عدم الحصول على الجرعة، لأنهم يرون أن الخطر الذي يشكله الفيروس “مبالغ فيه”.

ونشرت شركة “غالوب باكستان” نتيجة الاستطلاع، اليوم الخميس، مشيرة إلي أن 38 في المئة فقط من الباكستانيين الذين شملهم الاستطلاع، أعلنوا عن رغبتهم في الحصول على اللقاح.

في حين أعلنت الحكومة أن هناك حوالي نصف مليون عامل في قطاع الصحة سيبدأون في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح “سينوفارم” اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك عقب تبرع الصين بنصف مليون جرعة من اللقاح بحلول يوم الأحد المقبل.

رسوم بيانية لشركة جالوب باكستان. (مواقع التواصل)

من ناحية أخرى، وافقت “هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية” على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا” الأوربية وعلى اللقاح الروسي “سبوتنيك في”.

في سياق متصل أعلنت باكستان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 11 ألفا و514، بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء.

في حين بلغت عدد الإصابات 539 ألفا و387 حالة، بعد تسجيل 1910 إصابة جديدة. بحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات الباكستاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

التايمز: مليشيات عراقية تابعة لإيران تفتح جبهة جديدة ضد السعودية

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

فايزر وبايونتك توضحان درجة فاعلية لقاحهما ضد السلالتين الجديدتين من كورونا

لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

تقرير فرنسي عن حقبة الاستعمار يثير غضب الجزائريين لهذه الأسباب

الرئيس الفرنسي يستلم التقرير من المؤرخ بنيامين ستورا (روتيرز)

بعد مفاوضات لسنوات.. مصر تسترد 5000 بردية أثرية من الولايات المتحدة

جانب من البرديات المستردة من الولايات المتحدة
الأكثر قراءة

أستاذ كيمياء وعالمة رياضيات.. زوجان يقتلان ابنتيهما لسبب صادم وهكذا وجدتهما الشرطة (فيديو)

الفتاتان ضحية والديهما وجدتهما الشرطة ميتتان في غرفتين منفصلتين (مواقع محلية)

“هذه حكاية وفاة عبد الله مرسي باختصار”.. تفاعل واسع مع تغريدة لنجل الرئيس المصري الراحل

الرئيس الراحل محمد مرسي "يسار" ونجله الأصغر عبدالله (مواقع التواصل)

اشترتها الإمارات لصالح حفتر.. التايمز: أمريكا نقلت منظومة صواريخ روسية من ليبيا بعملية سرية

منصة إطلاق صواريخ بانتسير الروسية (غيتي)

سياسي مصري: هؤلاء أخطر 4 رجال في نظام مبارك وهذه أصعب لحظاته (فيديو)

الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك (رويترز)