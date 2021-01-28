ما يقرب من نصف الباكستانيين يرفضون لقاح كورونا.. لماذا؟

بالتزامن مع إعلان الحكومة الباكستانية عن بدء حملة اللقاحات ضد فيروس كورونا، لا يرغب ما يقرب من نصف الباكستانيين في الحصول على التطعيم؛ مشككين في حقيقة خطورة الفيروس.

وقال 49 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شركة “غالوب باكستان” للابحاث واستطلاعات الرأي، إنهم سيختارون عدم الحصول على الجرعة، لأنهم يرون أن الخطر الذي يشكله الفيروس “مبالغ فيه”.

ونشرت شركة “غالوب باكستان” نتيجة الاستطلاع، اليوم الخميس، مشيرة إلي أن 38 في المئة فقط من الباكستانيين الذين شملهم الاستطلاع، أعلنوا عن رغبتهم في الحصول على اللقاح.

في حين أعلنت الحكومة أن هناك حوالي نصف مليون عامل في قطاع الصحة سيبدأون في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح “سينوفارم” اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك عقب تبرع الصين بنصف مليون جرعة من اللقاح بحلول يوم الأحد المقبل.

رسوم بيانية لشركة جالوب باكستان. (مواقع التواصل)

من ناحية أخرى، وافقت “هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية” على استخدام اللقاح الذي تنتجه شركة “أسترازينيكا” الأوربية وعلى اللقاح الروسي “سبوتنيك في”.

في سياق متصل أعلنت باكستان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 11 ألفا و514، بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء.

في حين بلغت عدد الإصابات 539 ألفا و387 حالة، بعد تسجيل 1910 إصابة جديدة. بحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات الباكستاني.