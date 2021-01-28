الاتحاد الأوربي يطالب البحرين بوقف أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين

طالب الممثل السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، السلطات البحرينية بوقف عمليات الإعدام ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة “كخطوة أولى نحو إلغاء هذه العقوبة”.

وقال بوريل في سياق رده على أسئلة النواب في البرلمان الأوربي، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوربي أكد مرارًا وتكرارًا خلال الاتصالات السياسية المنتظمة مع دولة البحرين، بما في ذلك الحوارالأخير حول حقوق الإنسان، الذي عقد في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على موقفه المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام، مبديًّا مخاوفه المتعلقة بغياب المحاكمة العادلة وحظرالتعذيب.

وشدد الممثل الخاص للاتحاد الأوربي على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، من خلال تركيزه على قضية السجينيْن البحرينييْن المحكوم عليهما بالإعدام، محمد رمضان وحسين الموسى، اللذين تأكد الحكم عليهما بالإعدام نهائيًا في 13 يوليو/ تموز الماضي.

وقال “إن الاتحاد الأوربي يعتزم العودة إلى هذه القضايا خلال حوار حقوق الإنسان المقبل، المقرر إجراؤه مبدئيًا في أوائل عام 2021”.

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوربي يؤكد دائمًا على أولوية تعزيز أنظمة العدالة الفعالة والشفافة والمستقلة والخاضعة للمساءلة، يتوافق مع معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليًّا.