نائب يميني يدعو لمنع البوركيني نهائيا في فرنسا.. ما القصة؟

طالب عضو الرلمان الفرنسي ايريك سيوتي عن حزب الجمعية الوطنية اليميني بضرورة منع ارتداء لابس السباحة الذي يغطي كامل جسد المرأة(بوركيني) في كل شواطئ فرنسا ومسابحها.

وادعى سيوتي أن هذا اللبس الذي ترتديه غالبا نساء مسلمات يمثل “استعباد للمرأة وإخفاء لهويتها وتقليل من مكانتها أمام الرجل”، على حد وصفه.

وكما هو الحال مع أغلب العادات والإلتزامات الإسلامية في فرنسا، اعتبرالنائب اليميني خلال لقاء تلفزيوني في قناة سي إن نيوز الفرنسية أن ” هذا اللباس يمثل عنصرا غريبا وبعيد كل البعد عن الهوية الفرنسية الحقيقيية وقيم الجمهورية.”

وقال النائب اليميني إن “الحكومات الفرنسية السابقة، اختارت غض الطرف عن مثل هذ القضايا. حتى أن حكومة ايمانويل ماكرون اعتمدت الصمت والمواقف المزدوجة حيال هذه القضية.”

PJL Séparatisme : Je déposerai un amendement pour interdire définitivement le port du #burkini sur les plages et dans les piscines françaises ! Je veux que notre pays reste fidèle à ce qu’il a toujours été, que la France reste la France@CNEWS pic.twitter.com/amu38ensdG — Eric Ciotti (@ECiotti) January 26, 2021

وأكد النائب اليميني أنه سيقدم مشروع قانون جديد من أجل إقرار مادة تحظر لباس البوركيني من الشواطئ والمسابح الفرنسية نهائيا؛ وذلك تزامنا مع مشروع القانون الجديد الذي تقدمت بع مارين لوبين رئيسة الحزب لمحاربة الإسلام.

وقد شهدت فرنسا حالة مستمر من الجدل السياسي بشأن ارتداء النساء المسلمات المحجبات للباس السباحة الساترالمعرروف بالبوركيني، مذ أن قررت بلديات فرنسية منعه على شواطئها، بحجة أنه رمز ديني. وتجددت ذات المطالب هذا العام من قبل عدد من مجلس النواب الفرنسي بمنعه.

Encore un qui veut que les femmes s’habillent selon son désir . https://t.co/uGiVWhbTPM — Bobig (@Bobig) January 27, 2021

وخلفت تصريحات النائب اليميني موجة انتقادات واسعة حيث أكد نشاطون أن هذه الدعوة تشكل محاو سياسية لفرض رغبة التيارالذي ينتمي إليه النائب في قضية المرأة ولباسها. وأن هذه التصريحات الإعلامية جزء من حملة تقودها مارلين لوبين التي اعلنت رسميا ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2022.