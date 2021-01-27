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شاهد: صغيرة باندا تتشبث بحارسها تشعل مواقع التواصل

27/1/2021-|آخر تحديث: 27/1/202110:46 PM (مكة المكرمة)

حقّق مقطع فيديو يظهر فيه حيوان باندا صغير يتشبث بشدة بساق حارس حديقة حيوانات في كوريا الجنوبية، أكثر من أربعة ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

وفي مقطع الفيديو الذي يستمر لدقيقتين، والذي انتشر على نطاق واسع، يظهر عامل في حديقة “إيفرلاند” للحيوانات قرب سيول يزن أنثى الباندا “فو باو” على ميزان قبل وضعها على الأرض في إحدى الحظائر.

لكن بدا من الفيديو أن الصغيرة البالغة من العمر ستة أشهر، والتي يعني اسمها “الكنز الذي يجلب السعادة”، لم تكن تريد التخلي عن حارسها.

فقد لفّت “فو باو”  يديها حول ساقه، وتشبثت بها بشدة بينما حاول العامل الابتعاد، ولم تترك ساقه حتى حملها أخيرًا ثم وضعها قرب كومة من أوراق الخيزران قبل أن يبتعد.

ولدت “فو باو” العام الماضي، وقدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ والديها لكوريا الجنوبية عام 2016.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي ترسل الصين حيوانات الباندا إلى الخارج في إطار تقليد للنيات الحسنة يسمى “دبلوماسية الباندا” لتوثيق العلاقات بالدول، وكانت أول مرة وصلت فيها حيوانات الباندا من الصين إلى كوريا الجنوبية في العام 1994.

وموطن الباندا الطبيعي هو سلسلة جبال في وسط الصين وتتسم بضعف معدلات التكاثر لا سيّما في حالة الأسر.

وقال الصندوق العالمي للحياة البرية نقلًا عن إحصاءات رسمية صينية إنه يوجد حاليًا 1600 فقط من الباندا العملاقة في البرية يعيش منها 300 تقريبًا في حالة الأسر معظمها في الصين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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