سي إن إن: ذوو البشرة البيضاء أكثر حصولا على لقاح كورونا في أمريكا

أظهر تحليل أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، لبيانات مواطنين من 14 ولاية أمريكية، أن معدل تلقي ذوي البشرة البيضاء للقاح فيروس كورونا المستجد، أعلى مرتين من نظيره لدى ذوي البشرة السوداء واللاتينيين.

وكشف التحليل أن أكثر من 4 في المئة من البيض تلقوا اللقاح، مقابل 1.9 في المئة فقط من ذوي البشرة السمراء، و1.8 في المئة من اللاتينيين، وهو ما يعني أن معدل تطعيم البيض يزيد بنحو 2.3 مرة على السمر، و2.6 من اللاتينيين.

وبحسب التحليل، فإنه يتم توزيع اللقاح بهذا الشكل “غير المتساوي” رغم ما أوضحته بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، أن فيروس كورونا يتسبب بوفاة السود واللاتينيين بمعدل 3 أضعاف أكثر من البيض، كما يتم نقلهم إلى المستشفى بمعدل 4 أضعاف أكثر من غيرهم.

وجاءت نتائج تحليل “سي إن إن”، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة الأمريكية نقص إمدادات اللقاح، إذ أوصت الحكومة الفيدرالية الولايات بتوفير التطعيم لمجموعات أكثر من الناس، بما في ذلك من تجاوزوا 65 عاما.

كما اقترحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن يكون العاملون في المجال الصحي وكبار السن في مرافق الرعاية الصحية طويلة الأمد، أول من يتلقون اللقاح.

بيانات التطعيم حتى 20 يناير الجاري لمواطنين من ولايات أمريكية عدة (سي إن إن)

وأشارت دراسة نشرت في دورية “إي كلينيكل ميديسين”، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأجريت على 18 مليون شخص إلى أن السود من الناس أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من البيض بمقدار الضعف.

ووفق دراسة حديثة أجرتها مؤسسة “قيصر فاميلي”، فإن واحدًا من كل 3 أشخاص من السود يعرف شخصًا مات بالإصابة بفيروس كورونا، كما أن واحدًا من كل 3 أشخاص من السود أكد أنه لن يحصل على اللقاح.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، حتى مساء اليوم الأربعاء، أكثر من 435 ألفا، بينما تجاوزت الإصابات 26 ألفًا، وبلغ عدد المتعافين نحو 15 مليونًا و767 ألفًا و413 شخصًا، بحسب موقع “وورلدوميتر” المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي فيروس كورونا، 100 مليون و921 ألفًا، توفي منهم أكثر من مليونين و171 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 72 مليونًا و960 ألفًا، وفق “وورلدوميتر”.