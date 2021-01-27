مسؤول إثيوبي للجزيرة مباشر: سد النهضة بني بشكل كامل

قال السفير دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده “لا تريد حرمان دول المنبع من مياه النيل، وأن جميع الدول المعنية بهذا الملف يحب أن تثق بإمكانية التوصل إلى حل”.

وأضاف السفير الإثيوبي في لقاء خاص مع “الجزيرة مباشر”: “لقد تم بناء سد النهضة بصورة كاملة، ونحن نتفاوض الآن ونسعى إلى التوصل إلى اتفاق يضمن سلامة السد”.

وقال السفير الإثيوبي إن “سد ألنهضة آمن ونؤكد للسودانيين أنهم سيستفيدون منه”.

وتقول السودان إن ملء السد يمثل تهديدا مباشرا لها ولحياة مواطنيها وأنه لا يمكن الاستمرار في “هذه الدورة المفرغة” من المفاوضات إلى ما لا نهاية.

وقال السفير الإثيوبي “نحن لدينا ثقة كبرى في الاتحاد الأفريقي وحكمة رئيس الاتحاد وقدرته على تقديم المساعدة الضرورية واللازمة. ولهذا لا نجد أي مبرر يدعونا للاستعانة بجهة أخرى اجنبية.. الحل يجب أن يكون من خلال الاتحاد الأفريقي فقط”.