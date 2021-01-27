دهست مارة بينهم شرطيون.. “ألين سكاف” زوجة نجل القذافي تشعل غضب السوريين

أثارت ألين سكاف، زوجة نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وعارضة الأزياء اللبنانية السابقة، عاصفة جدل عبر منصات التواصل في سوريا إثر أنباء عن دهسها لعدد من المارة بينهم رجال شرطة وسط العاصمة دمشق.

ووفقا لشهود عيان، وقع الحادث في منطقة “المزة” عندما كانت إلين تقود سيارتها بتهور وهي ثملة وفي حالة سكر شديد، ثم أقدمت على دهس بعض المارة ورجال الشرطة.

#دمشق :

فيديو يوضح لحظة دهس #ألين_سكاف سكاف زوجة " هانبيال إبن معمر القذافي " و الحاصلة على اللجوء السياسي عناصر دورية شرطة وبعض المدنيين في العاصمة دمشق بعد مشادة كلامية مع دورية أرادت مخالفتها ليلة أمس ، قبل أن يتدخل أحد أصحاب النفوذ ويطلقوا سراحها. pic.twitter.com/ENiiZSO8dS — غيداء التواتي _Ghida.Tw (@GhidaTw) January 25, 2021

وعندما حاولت دورية الشرطة إيقافها هددت الجميع بالدهس إن لم يفسحوا لها الطريق، ثم أُجبرت إلين على التوقف من قبل الشرطة.

غير أن أحد المسؤولين السوريين ظهر فجأة ليأمر الشرطة بفتح الطريق لها بدعوى “أنها تخصه”، مما أثار حالة من الدهشة والاستنكار الشديدين بين رواد مواقع التواصل الذين طالبوا وزارة الداخلية بالتدخل ومحاسبة المرأة على أفعالها.

#ألين_سكاف زوجة هنيبعل ابن معمر القذافي، دهست شرطيان مرور في #دمشق بعد ملاسنتها مع أحدهما، وعندما حاصروها الشرطة وصل مسؤول رفيع المستوى وأمرهم بتركها تذهب بحال سبيلها، دون فتح أي تحقيق بالحادث ولكن هذا ليس بغريب في غابة آل الأسد.#سوريا #لبنان #السعودية #أحمد_مازن pic.twitter.com/qbLW0mkATi — Ahmad Mazen (@AhmadMazen93) January 26, 2021

ونشر مغردون لقطات وصورًا تظهر تجمع العشرات حول السيارة، في حين قام الفريق المرافق لها بضرب كل من حاول إيقافها من من افراد الشرطة ومن المارة.

وأفاد النشطاء أن هذه المرأة هي ألين سكاف هي زوجة هنيبال نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وهما مقيمان في دمشق ويتمتعان بحصانة كبيرة من قبل النظام السوري الذي منحهما لجوءًا سياسيًا.

وانتشرت الحادثة كالنار في الهشيم على المنصات السورية عبر وسم (#ألين_سكاف)، وطالب المغردون وزارة الداخلية بالكشف عن تفاصيل القضية.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى التي تشير لاستهتار هذه المرأة وزوجها، إذ اعتلقت السلطات السويسرية هانيبال القذافي وزوجته ألين عام 2008 بجنيف على خلفية شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما للضرب والتعنيف.

#ألين_سكاف زوجة هانيبال بن معمر القذافي المقيمة في #دمشق أقدمت على دهس عناصر من الشرطة وبعض المدنيين في العاصمة دمشق بسيارتها بعد مشادة كلامية مع الدورية الّتي أرادت مخالفتها، لتتم محاصرتها من الأجهزة الأمنية، قبل أن يتدخل أحد أصحاب النفوذ ويطلق سراحها. — EYA MOHAMMED (@EyaMohammedD) January 25, 2021