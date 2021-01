أستاذة كيمياء وعالمة رياضيات.. زوجان يقتلان ابنتيهما لسبب صادم وهكذا وجدتهما الشرطة (فيديو)

قام زوجان في الهند بضرب ابنتيهما الشابتين حتى الموت بسلاح غير حاد، يشتبه في أنه أداة “الدمبل” الرياضية، اعتقادا منهما أنهما تلقيا رسالة إلهية بالتضحية بابنتيهما وأنهما ستعودان للحياة مرة أخرى.

هذه الجريمة المروعة والغريبة، وقعت داخل منزل أسرة ذات تعليم عالٍ تقيم بإحدى ضواحي مدينة مادانابالي الهندية، في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي، حيث سمع الجيران أصواتا عالية وغريبة صادرة من المنزل، فأبلغوا الشرطة التي دخلت المنزل بعد رفض شديد من الوالدين في البداية.

Parents allegedly kill two daughters in Madanapalle district of Andhra Pradesh over superstition. Watch @palaksharmanews in conversation with @revathitweets for more details@AndhraPradeshCM @ysjagan @BJP4Andhra @INC_Andhra @APPOLICE100 pic.twitter.com/OkNaedjj7z

— India Ahead News (@IndiaAheadNews) January 25, 2021