رئيس تنزانيا يرفض اللقاحات قائلا “الرب سيحمينا من كورونا”

قال الرئيس التنزاني جون موجوفولي، اليوم الأربعاء، إنه لا يخطط لفرض إجراءات عزل عام؛ لأن الله سيحمي الشعب من فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، مضيفًا أن الوصفات المحلية مثل استنشاق البخار أفضل من اللقاحات.

وأدلى موجوفولي، خلال كلمة ألقاها غربي البلاد، بتصريحات تتعارض مع الإجماع العلمي العالمي وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وقال في خطاب -بثه التلفزيون الرسمي- من منزله الريفي في شاتو قرب بحيرة فيكتوريا: “يجب أن نكون حذرين.. ليس كل ما نستقبله من الخارج في مصلحتنا”، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتابع “اللقاحات ليست جيدة، ولو كانت جيدة لكان البيض وجدوا لقاحًا لفيروس إتش.أي.في (المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب/الإيدز)”.

وحذر ماجوفولي، علنًا وزارة الصحة من التطعيمات، وقال إنها لا يجب أن تتعجل في أي تجارب.

وفي حين توافد السياح على جزيرة زنجبار، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي خلال الموسم السياحي، وصف فريمان مبو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي حزب تشاديما، صمت الإدارة بـ”الغباء”.

وقال ماجوفولي إن بعض المواطنين سافروا إلى دول أخرى لتلقي التطعيم ولكنهم عادوا بـ”فيروس غريب”.

وأضاف: “سوف نواصل اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية بما في ذلك العلاج بالبخار بينما نصلي للرب “، مشيرًا إلى أحد الإجراءات الوقائية التي يستخدمها التنزانيون للقضاء على المرض.

ويعد ماجوفولي الرئيس الأفريقي الوحيد الذي يزعم أنه لايوجد مرض كوفيد19- في بلده.

وتوقفت تنزانيا عن نشر بيانات عن فيروس كورونا المستجد، في أبريل/ نيسان 2020، وأصبحت الآن من الدول القليلة في العالم التي لا تنشر أي معلومات عن تفشي الفيروس، وتثبط السلطات بفاعلية استخدام الكمامات، وتقول إنها بلد خالٍ من المرض.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 100 مليون و989 ألفًا و348 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و171 ألفًا و104 مصابين، في حين تعافت 73 مليونًا و3 آلاف و108 حالات، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.