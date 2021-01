قد يُسجن بعضهم 20 عاما.. القضاء الفدرالي يتهم أكثر من 150 شخصا باقتحام الكونغرس

أعلنت السلطات الأمريكية، أن القضاء الفدرالي وجه إلى أكثر من 150 شخصًا اتهامات لتورطهم في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال المدّعي العام الفدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن حوالي خمسين شخصًا آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.

ورجّح المدّعي العام أن يرتفع عدد المتّهمين أكثر بعد أن جمع المحققون معلومات عن حوالي 400 شخص شاركوا في الهجوم الذي أدى لمقتل 5 أشخاص، وقال “بينما نحن نتحدث، القائمة تطول”.

More than 100 arrests have been made in connection to last week's Capitol riots, FBI Director Christopher Wray said todayhttps://t.co/MdG64k4HHQ

