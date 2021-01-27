قد يُسجن بعضهم 20 عاما.. القضاء الفدرالي يتهم أكثر من 150 شخصا باقتحام الكونغرس

أعلنت السلطات الأمريكية، أن القضاء الفدرالي وجه إلى أكثر من 150 شخصًا اتهامات لتورطهم في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال المدّعي العام الفدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن حوالي خمسين شخصًا آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.

ورجّح المدّعي العام أن يرتفع عدد المتّهمين أكثر بعد أن جمع المحققون معلومات عن حوالي 400 شخص شاركوا في الهجوم الذي أدى لمقتل 5 أشخاص، وقال “بينما نحن نتحدث، القائمة تطول”.

More than 100 arrests have been made in connection to last week's Capitol riots, FBI Director Christopher Wray said todayhttps://t.co/MdG64k4HHQ — POLITICO (@politico) January 15, 2021

وأوضح شيروين أن المحاكم وجّهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهمًا بسيطة إلى حد ما، مثل “الدخول عنوة” أو”حمل سلاح خلافًا للقانون” وذلك بهدف تسريع الإجراءات.

لكنّه لفت إلى أن تهمًا أكثر خطورة، ولا سيّما تهمة “ارتكاب أعمال عنف ضد شرطيين” أضيفت إلى بعض الملفات بحيث بات بعض المتهمين يواجهون أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.

جيكوب تشانسلي-من أريزونا وأحد مروجي نظريات المؤامرة(رويترز)

اقتحام الكابيتول

وفي السادس من يناير /كانون الثاني الجاري اقتحم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قتل على أيدي متظاهرين ومتظاهرة قتلت برصاص شرطي.

U.S. says Capitol rioters meant to 'capture and assassinate' officials – filing https://t.co/CLq1PXCI86 pic.twitter.com/wEUJKmDz4F — Reuters (@Reuters) January 15, 2021

وعثرت قوات الأمن في واشنطن على عبوات ناسفة منزلية الصنع بالقرب من مبنى الكابيتول ومكاتب الحزبين الديموقراطي والجمهوري.

ووفقاً لشيروين فإنّ التحقيقات في هذه الوقائع الأكثر خطورة لا تزال مستمرّة.

أمّا ترمب المتّهم بتحريض هؤلاء المتظاهرين على اقتحام الكونغرس فقد أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.