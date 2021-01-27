إيران تهدد بمنع وكالة الطاقة الذرية من التفتيش المفاجئ لمواقعها النووية

هددت إيران بوقف عمليات التفتيش المفاجيء التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها النووية، وطالبت واشنطن برفع العقوبات عنها قبل أن تعاود الالتزام ببنود الاتفاق النووي الذي يريد الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة انضمام بلاده إليه.

وقال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافي ستبدأ يوم 19 فبراير/شباط المقبل.

وأضاف ربيعي، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الإيراني “قانوننا واضح جدا فيما يتعلق بهذا الأمر، وبالطبع لن يكون لدى واشنطن كل الوقت. الفرصة محدودة للغاية”.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تقلد المنصب الأسبوع الماضي، إنه يريد العودة إلى الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران وست دول كبرى. وأكد أن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا عادت إيران للالتزام به”. لكن إيران تتشبث برفع العقوبات أولا.

وكان الاتفاق قد رفع العقوبات عن إيران بعد أن فرض قيودا على برنامجها النووي. وعندما أعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرض العقوبات الأمريكية دفع ذلك طهران لانتهاك بنوده.

ويطالب الاتفاق إيران بتنفيذ بروتوكول إضافي يوفر للمفتشين حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية، والقدرة على تفتيش أي موقع يرون ضرورة تفتيشه للتحقق من سلامة أنشطته.

وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانونا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية في غضون شهرين. لكن إيران قالت مرارا إن بإمكانها العدول عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأمريكية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدعو حكومة بايدن للقيام بالخطوة الأولى (غيتي)

من جهته قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي عقده في موسكو أمس الثلاثاء “إذا اتُخذت الإجراءات المطلوبة قبل هذا الموعد، لن تتدخل إيران في عمل مفتشي الوكالة طبقا للبروتوكول الإضافي”.

وفي وقت لاحق قال ظريف على حسابه على تويتر إن على واشنطن القيام بالخطوة الأولى.

وأضاف “الولايات المتحدة هي التي نقضت الاتفاق لغيرسبب.. ولا بد أن تصحح خطأها وعلى ايران بعد ذلك أن ترد”.

يذكر ان إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم هذا الشهر بدرجة نقاء 20 بالمئة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض وهو المستوى الذي وصلت إليه طهران قبل إبرام الاتفاق في عام 2015 الذي يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي.