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نائب مصري يطالب بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الأمريكيين في اقتحام الكونغرس

النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب المصري (مواقع التواصل)
النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب المصري (مواقع التواصل)
26/1/2021-|آخر تحديث: 27/1/202112:30 AM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام مصرية إن نائبا في البرلمان المصري طالب وزير خارجية بلاده بالتدخل لدى السلطات الأمريكية للإفراج عن المعتقلين في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس “الكابيتول” مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، الثلاثاء، أن النائب محمد الكومى سأل وزير الخارجية خلال جلسة البرلمان، الثلاثاء، “هل من الممكن أو يحق لنا أن تطالب الخارجية المصرية بالإفراج عن المعتقلين في أحداث الهجوم على الكونغرس الأمريكي مؤخرا؟”.

وخصص مجلس النواب المصري جلسته العامة، الثلاثاء، للاستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري بشأن السياسة الخارجية للبلاد.

وكتب النائب الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، على صفحته على فيسبوك: “نرفض التدخل الأمريكي السافر في الشئون الداخلية لدولتنا المصرية”.

وطالب الكومي “بأن تكف منظماتهم المأجورة المشبوهة لحقوق الإنسان عن نشر وبث هذه الأكاذيب والمغالطات عن الواقع الحقوقي الحقيقي للدولة المصرية”.

وكتب باللغة الإنجليزية: “هل يمكن لعضو في الكونغرس الأمريكي إطلاق سراح سجين أمريكي يحاكم؟”.

وقبل أيام، قال النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن مجلس النواب المصري أفضل من الكونغرس الأمريكي وديمقراطيته المزعومة، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

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