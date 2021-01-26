نصائح جديدة من “الصحة العالمية” بخصوص علاج مرضى كورونا

أصدرت منظمة الصحة العالمية نصائح طبية جديدة، اليوم الثلاثاء، لعلاج مرضى كورونا، بما في ذلك أولئك الذين تظهرعليهم أعراض مستمرة بعد التعافي، وقالت “إنها تنصح باستخدام جرعة بسيطة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم”.

وقالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحفية “الإرشادات الجديدة التي نوصي بها هي أن مرضى كوفيد-19 الذين يعالجون في البيت، يجب أن يستخدموا مقياسا لنسبة الأكسجين في الدم عن طريق النبض لمعرفة مستوى الأكسجين، حتى يتسنى لهم تحديد ما إذا كانت حالة المريض تتدهور. وهنا سيكون من الأفضل نقله للرعاية في المستشفى”.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية نصحت الأطباء بوضع المرضى في وضعية الاستيقاظ، على وجههم، إذ اتضح أن هذه الوضعية تُحسِّن من تدفق الأكسجين.

وتابعت هاريس “نوصي باستخدام جرعات بسيطة من مضادات التخثر لمنع تكّون الجلطات في الأوعية الدموية. وننصح باستخدام جرعات بسيطة بدلا من الجرعات العالية لأن الجرعات الأعلى يمكن أن تتسبب في مشكلات أخرى”.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد تسبب حتى الآن في وفاة 2,140,687 شخصا في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019. حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

كما أصيب أكثر من 99,631,810 أشخاص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي منهم ما لا يقلّ عن 60,485,100 شخص.

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر البلدان تضرراً جراء الوباء إذ سجلت 421,134 وفاة من أصل 25,297,546 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وتأتي بعدها البرازيل التي سجلت 217,664 وفاة و8,871,393 إصابة، والهند بـ 153,587 وفاة و10,667,838 إصابة، ثم والمكسيك بـ 150,273 وفاة و1,771,740 إصابة تليها المملكة المتحدة بـ 98,531 وفاة و3,669,658 إصابة.