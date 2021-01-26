تويتر يقدم ميزة جديدة لمكافحة المحتوى الزائف والمضلل

أعلنت منصة تويترعن تقديم ميزة جديدة، تهدف إلى تعزيز جهودها لمكافحة المحتوى الزائف والمعلومات المضللة، من خلال مشاركة المستخدمين في تقييم المنشورات وتوفير سياق لفهمها، بطريقة تشبه ويكيبيديا للإبلاغ عن التغريدات المضللة المحتملة.

وأطلقت تويتر على الميزة الجديدة اسم “بيرد واتش/ Birdwatch .

وتسمح هذه الخاصية الجديدة للمستخدمين بالمناقشة وتوفير سياق خاص للتغريدات التي يعتقدون أنها مضللة أو خاطئة.

وقالت تويتر في بيان إن الميزة الجديدة ستكون في قسم مستقل عن المنصة وسيكون متاحًا في البداية فقط لمجموعة صغيرة من المستخدمين على أساس أسبقية التسجيل.

ولن تمنح تويتر الأولوية للأشخاص البارزين أو مدققي الحقائق التقليديين، ولكن سيتعين على المستخدمين استخدام حساب مرتبط برقم هاتف حقيقي وعنوان بريد إلكتروني.

This work of ours is relevant in light of Twitter's announcement today of BirdWatch, their exploration of have users help with fact-checking Our results suggest this may be very promising! Although a big q is how well this will work when anyone can rate any piece of content https://t.co/lgcVCmAU2y — David G. Rand (@DG_Rand) January 25, 2021

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات في تويتر كيث كولمان في بيان صحفي: “تسمح خاصية ” بيرد ووتس/ Birdwatch للأشخاص بتحديد المعلومات في التغريدات التي يعتقدون أنها مضللة أو خاطئة، وكتابة ملاحظات توفرسياقًا إعلاميًا”.

وأضاف “نعتقد أن هذه الطريقة في العمل تمنح الكثير من الاستجابة السريعة عندما تنتشر المعلومات المضللة، وتضيف السياق الذي يثق به الناس ويجدونه قيِّمًا “.

Twitter is launching a crowdsourced misinfo review pilot! I think there's a great deal of promise in collective approaches to signaling credibility, especially as a complement to other approaches (automated, centralized mod team, 3rd party factcheck) with their various downsides. https://t.co/TwwNmu4Lws — Amy X Zhang (@amyxzh) January 25, 2021

واعتبر رواد مواقع تويتر أن هذه الخاصية الجديدة التي اخذت شكلا من أشكال التنسيق الجماعي، تتميز بالفاعلية والسرعة، وتُضاف هذه الخاصية إلى الخاصيات الثلاث التي اعتمدتها إدارة توتير لمواجهة الأخبار الزائفة.

وشهد موقع تويتر في الآونة الأخيرة حالات متكررة من حجب الحسابات الشخصية أو التدوينات الخاصة، بدعوى أنها تتضمن معلومات غير مؤكدة أو زائفة. كان أحدثها حجب تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.