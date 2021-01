تويتر يقدم ميزة جديدة لمكافحة المحتوى الزائف والمضلل

أعلنت منصة تويترعن تقديم ميزة جديدة، تهدف إلى تعزيز جهودها لمكافحة المحتوى الزائف والمعلومات المضللة، من خلال مشاركة المستخدمين في تقييم المنشورات وتوفير سياق لفهمها، بطريقة تشبه ويكيبيديا للإبلاغ عن التغريدات المضللة المحتملة.

وأطلقت تويتر على الميزة الجديدة اسم “بيرد واتش/ Birdwatch .

وتسمح هذه الخاصية الجديدة للمستخدمين بالمناقشة وتوفير سياق خاص للتغريدات التي يعتقدون أنها مضللة أو خاطئة.

وقالت تويتر في بيان إن الميزة الجديدة ستكون في قسم مستقل عن المنصة وسيكون متاحًا في البداية فقط لمجموعة صغيرة من المستخدمين على أساس أسبقية التسجيل.

ولن تمنح تويتر الأولوية للأشخاص البارزين أو مدققي الحقائق التقليديين، ولكن سيتعين على المستخدمين استخدام حساب مرتبط برقم هاتف حقيقي وعنوان بريد إلكتروني.

This work of ours is relevant in light of Twitter's announcement today of BirdWatch, their exploration of have users help with fact-checking

Our results suggest this may be very promising! Although a big q is how well this will work when anyone can rate any piece of content https://t.co/lgcVCmAU2y

— David G. Rand (@DG_Rand) January 25, 2021