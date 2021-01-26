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تويتر يقدم ميزة جديدة لمكافحة المحتوى الزائف والمضلل

إدارة تويتر تقدم لروادها دليل استخدام الميزة الجديدة لمحاربة محتوى الاخبار الزائفة و الكذابة (وسائل التواصل الاجتماعي)
إدارة تويتر تقدم لروادها دليل استخدام الميزة الجديدة لمحاربة محتوى الاخبار الزائفة و الكذابة (وسائل التواصل الاجتماعي)
25/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202110:26 AM (مكة المكرمة)

أعلنت منصة تويترعن تقديم ميزة جديدة، تهدف إلى تعزيز جهودها لمكافحة المحتوى الزائف والمعلومات المضللة، من خلال مشاركة المستخدمين في تقييم المنشورات وتوفير سياق لفهمها، بطريقة تشبه ويكيبيديا للإبلاغ عن التغريدات المضللة المحتملة.

وأطلقت تويتر على الميزة الجديدة اسم “بيرد واتش/ Birdwatch .

وتسمح هذه الخاصية الجديدة للمستخدمين بالمناقشة وتوفير سياق خاص للتغريدات التي يعتقدون أنها مضللة أو خاطئة.

وقالت تويتر في بيان إن الميزة الجديدة ستكون في قسم مستقل عن المنصة وسيكون متاحًا في البداية فقط لمجموعة صغيرة من المستخدمين على أساس أسبقية التسجيل.

ولن تمنح تويتر الأولوية للأشخاص البارزين أو مدققي الحقائق التقليديين، ولكن سيتعين على المستخدمين استخدام حساب مرتبط برقم هاتف حقيقي وعنوان بريد إلكتروني.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات في تويتر كيث كولمان في بيان صحفي: “تسمح خاصية ” بيرد ووتس/ Birdwatch للأشخاص بتحديد المعلومات في التغريدات التي يعتقدون أنها مضللة أو خاطئة، وكتابة ملاحظات توفرسياقًا إعلاميًا”.

وأضاف “نعتقد أن هذه الطريقة في العمل تمنح الكثير من الاستجابة  السريعة عندما تنتشر المعلومات المضللة، وتضيف السياق الذي يثق به الناس ويجدونه قيِّمًا “.

واعتبر رواد مواقع تويتر أن هذه الخاصية الجديدة التي اخذت شكلا من أشكال التنسيق الجماعي، تتميز بالفاعلية والسرعة، وتُضاف هذه الخاصية إلى الخاصيات الثلاث التي اعتمدتها إدارة توتير لمواجهة الأخبار الزائفة.

وشهد موقع تويتر في الآونة الأخيرة حالات متكررة من حجب الحسابات الشخصية أو التدوينات الخاصة،  بدعوى أنها تتضمن معلومات غير مؤكدة أو زائفة. كان أحدثها حجب تغريدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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