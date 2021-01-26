مارين لوبان تبدأ ترشحها لرئاسة فرنسا بحملة على الإسلام

قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إنها ستقدم رؤية حزبها الجبهة الوطنية لمحاربة ما قالت إنه “الإسلام السياسي”.

وأشارت لوبان خلال عقدها أول تجمع انتخابي عقب إعلان ترشحها لرئاسيات 2022 أنها ستقدم مشروع قانون خاص يهدف إلى محاربة “الإسلام السياسي” في فرنسا والحد من انتشاره.

وقالت لوبن إن مشروع القانون المقترح الذي سيقدم رسميا أمام جميع أعضاء الحرب يوم 29 من الشهر الجاري، يمثل الأرضية السياسية الجديدة بللحزب اليمينية في فرنسا، التي سيتم تنفيذها تحت شعار ” من أجل المستقبل”.

📹 Je présentais ce matin mes vœux à la presse, depuis le siège du Rassemblement National ⤵️ #ConfMLP pic.twitter.com/Yl8puAGPXm — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 25, 2021

ووفق ما ذكر موفق الجبهة الوطنية، فإن هذا المشروع سيكون مضادا لقانون حماية المبادئ الجمهورية الذي أصدره رئيس الوزراء الفرنسي الحالي جان كاستاكس

يأتي هذا وسط استطلاعات للرأي تكشف تقدم لوبان في اتجاهات التصويت مقابل تراجع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، وهو ما قد يؤدي إلى تكرار سيناريو 2017 حين تقابل الطرفان في الجولة الثانية للرئاسة.