كورونا.. بايدن يمدد قيود السفر وأسترازينيكا تنفي انخفاض فعالية لقاحها بين كبار السن

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من السبت، بينما نفت شركة “أسترازينيكا” أن يكون لقاحها للوقاية من كورونا، غير فعّال.

وفي الولايات المتحدة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات والإصابات، يعيد أمر بايدن، فرض حظر دخول -من المنتظر أن ينتهي اليوم الثلاثاء- على جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وبريطانيا وأيرلندا و26 دولة في أوربا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي على أن يسري الإلغاء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

We will get this virus under control. pic.twitter.com/59iC1nyR0N — President Biden (@POTUS) January 22, 2021

يأتي ذلك، مع قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو إثبات التعافي من أجل دخول الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمراكز الأمريكية حثّا مرة أخرى المواطنين الأمريكيين أمس الاثنين على “معاودة النظر في السفر للخارج وتأجيل السفر لغير الضرورة”.

وتتواصل القيود أو تشدد في وقت بدأت فيه حملات التلقيح منذ أكثر من شهر، حيث أعطيت أكثر من 63 مليون ونصف جرعة من اللقاحات لأشخاص فيما لا يقل عن 68 بلدا أو منطقة.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 2.1 مليون شخص وإصابة أكثر من 99.1 مليون آخرين، في وقت تجاوزت فيه المكسيك أمس الإثنين 150 ألف وفاة بينما تبقى الولايات المتحدة أكثر الدول تسجيلا للوفيات مع ما يزيد عن 420 ألف حالة وفاة.

أسترازينيكا تنفي انخفاض فعالية لقاحها

نفت شركة “أسترازينيكا” أن يكون لقاحها للوقاية من مرض فيروس كورونا، غير فعّال بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بعد تقارير إعلامية ألمانية أن مسؤولين يخشون من احتمال عدم الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوربي.

وكانت صحيفتا “هاندلسبلات” و”بيلد” الألمانيتان، ذكرتا في تقريرين منفصلين أن فعالية اللقاح، الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

NEW—First full results from interim analysis confirm that the Oxford #COVID19 vaccine is safe and efficacious against symptomatic COVID-19 disease: https://t.co/J355bBo71l (1/6) — The Lancet (@TheLancet) December 8, 2020

وقال “هاندلسبلات” أن تلك النسبة تبلغ 8% فقط، بينما قالت “بيلد” إنها دون الـ 10%.

وأوضح موقع “بيلد” أن المسؤولين الألمان قلقون من أن اللقاح قد لا يحصل على موافقة هيئة الأدوية الأوربية لاستخدامه مع من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ووصفت أسترازينيكا في رد مكتوب تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي تفيد بأن فعالية لقاحها منخفضة للغاية مع كبار السن بأنها “غير صحيحة تمامًا”.

وقالت إن اللجنة البريطانية المشتركة للتطعيم والتحصين تدعم تلقي كبار السن اللقاح، مشيرة إلى أن تحاليل المسنين الذين شاركوا في تجارب اللقاح أظهرت استجابات مناعية قوية.

أسترازينيكا ترفض انخفاض فعالية لقاحها بين كبار السن(رويترز)

لقاح مودرنا

وقالت شركة “مودرنا” إن لقاحها للوقاية من مرض كورونا أنتج أجساما مضادة لتحييد الفيروس في تجارب معملية على سلالتين جديدتين من فيروس كورونا اكتُشفتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وأوضحت الشركة أن لقاحها الذي يُؤخذ على جرعتين من المتوقع أن يحمي كذلك من السلالات الجديدة المكتشفة حتى الآن.

لكن الشركة، أشارت إلى أنها ستختبر محفزا للقاح في تجارب قبل سريرية على السلالة المُكتشفة في جنوب أفريقيا لترى إن كانت فاعليته ستزيد في إنتاج أجسام مضادة لهذه السلالة وسلالات متحورة أخرى في المستقبل.

وعلى الرغم من أن جميع الفيروسات تتحور بشكل مستمر يشعر العلماء بالقلق من سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا لأنهم يعتقدون أن بإمكانهما تغيير وظائف رئيسية للفيروس.

لقاح شركة مودرنا الأمريكية قد يغيّر خريطة فيروس كورونا في الولايات المتحدة (رويترز)