كورونا.. بايدن يمدد قيود السفر وأسترازينيكا تنفي انخفاض فعالية لقاحها بين كبار السن

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا يمنع معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا جنوب أفريقيا في الآونة الأخيرة من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من السبت، بينما نفت شركة “أسترازينيكا” أن يكون لقاحها للوقاية من كورونا، غير فعّال.

وفي الولايات المتحدة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات والإصابات، يعيد أمر بايدن، فرض حظر دخول -من المنتظر أن ينتهي اليوم الثلاثاء- على جميع المسافرين غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وبريطانيا وأيرلندا و26 دولة في أوربا تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ألغى الأسبوع الماضي هذه القيود التي فُرضت العام الماضي على أن يسري الإلغاء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

We will get this virus under control. pic.twitter.com/59iC1nyR0N

يأتي ذلك، مع قواعد جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تلزم جميع المسافرين الدوليين جوا من سن عامين فأكثر بتقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا أو إثبات التعافي من أجل دخول الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية والمراكز الأمريكية حثّا مرة أخرى المواطنين الأمريكيين أمس الاثنين على “معاودة النظر في السفر للخارج وتأجيل السفر لغير الضرورة”.

وتتواصل القيود أو تشدد في وقت بدأت فيه حملات التلقيح منذ أكثر من شهر، حيث أعطيت أكثر من 63 مليون ونصف جرعة من اللقاحات لأشخاص فيما لا يقل عن 68 بلدا أو منطقة.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 2.1 مليون شخص وإصابة أكثر من 99.1 مليون آخرين، في وقت تجاوزت فيه المكسيك أمس الإثنين 150 ألف وفاة بينما تبقى الولايات المتحدة أكثر الدول تسجيلا للوفيات مع ما يزيد عن 420 ألف حالة وفاة.

نفت شركة “أسترازينيكا” أن يكون لقاحها للوقاية من مرض فيروس كورونا، غير فعّال بين من تزيد أعمارهم عن 65 عاما، بعد تقارير إعلامية ألمانية أن مسؤولين يخشون من احتمال عدم الموافقة على استخدام اللقاح لتطعيم كبار السن في الاتحاد الأوربي.

وكانت صحيفتا “هاندلسبلات” و”بيلد” الألمانيتان، ذكرتا في تقريرين منفصلين أن فعالية اللقاح، الذي طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد، محدودة للغاية لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

NEW—First full results from interim analysis confirm that the Oxford #COVID19 vaccine is safe and efficacious against symptomatic COVID-19 disease: https://t.co/J355bBo71l (1/6)

— The Lancet (@TheLancet) December 8, 2020