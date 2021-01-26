فيسبوك يحذف منشورا لنتنياهو “لانتهاك قواعد الخصوصية”

قالت شركة فيسبوك، الاثنين، إنها حذفت منشورا وأوقفت مؤقتا البرنامج الخاص بالدردشة (ماسنجر) في صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد أن نشر أنه يريد أرقام هواتف أناس ليتصل بهم ويقنعهم بتلقي لقاحات كوفيد-19.

ونشر نتنياهو الخميس الماضي لقطات مصورة على تويتر يشجع فيها المواطنين كبار السن على تلقي اللقاح، وانتهى بطلب أرقام هواتف قائلا “لو كنت تعرف شخصا قلقا بخصوص التطعيم فأرسل لي اسمه ورقم هاتفه. ربما يتلقون مني مكالمة هاتفية مفاجئة وسأقنعهم”.

ونشر موقع فيسبوك ماسنجر سطرا مشابها لما ورد في صفحة رئيس الوزراء، الذي أزاله الموقع لاحقا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. ولايزال الفيديو موجودا على تويتر.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك “بموجب سياسة الخصوصية الخاصة بنا لا نسمح بنشر محتوى يشارك أو يطلب معلومات طبية عن الناس. حذفنا المنشور المخالف وأوقفنا مؤقتا برنامج ماسنجر الذي شارك هذا المحتوى لانتهاك هذه القواعد”.

وقال حزب ليكود بزعامة نتنياهو إن الهدف من هذا المنشور ببساطة هو ” تشجيع الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما على التطعيم لإنقاذ حياتهم”.

وأصبحت إسرائيل الدولة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بتطعيم سكانها ضد كوفيد-19، الأمر الذي قد يعزز وضع نتنياهو قبل الانتخابات العامة المقررة في 23 مارس/ آذار الماضي.