محاكمة ترمب.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة الاتهام وبايدن يشكك في تصويت الجمهوريين لإدانته

سلم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترمب بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه أمام أنصاره قبل هجوم دام على مبنى الكونغرس (الكابيتول) مما يمهد الطريق لمحاكمته الثانية، بينما أبدى الرئيس جو بايدن تشككًا في أن يصوت الجمهوريون لإدانة سَلفه.

فقد تسلّم مجلس الشيوخ، الإثنين، رسميًا القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترمب لمحاكمته برلمانيًا بتهمة التحريض على اقتحام الكابيتول، ليبدأ بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي إلى محاكمة رئيس سابق.

حمل تسعة من أعضاء مجلس النواب سيمثلون الادعاء في محاكمة ترمب، يرافقهم كاتب المجلس والقائم بأعمال رئيس الحرس، لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ في موكب مهيب عبر الكابيتول.

وتقدم هؤلاء، واضعين الكمامات، إلى قاعة مجلس الشيوخ متبعين مسارًا سلكه أنصار ترمب في السادس من يناير/كانون الثاني عندما اقتحموا الكونغرس واشتبكوا مع الشرطة.

حمل النواب التسعة الذين عيّنتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي “مدّعين عامّين” في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزينة باللوحات والتماثيل، التي اجتاحها أنصار ترمب.

ولدى وصولهم إلى مجلس الشيوخ، تلا مدير المساءلة في مجلس النواب النائب جيمي راسكين الاتهام قائلا “دونالد جون ترمب تورط في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة”.

وكان أكثر من 30 ديمقراطيا حاضرين بينما كان يتلو راسكين لائحة الاتهام مقابل ثلاثة جمهوريين فقط، هم زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل وميت رومني وروجر مارشال.

وانتشرت شرطة الكابيتول على امتداد المسار الذي سلكه المشرعون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، وما زالت الإجراءات الأمنية حول المبنى مشددة.

وكان قد انضم عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مساءلة ترمب في 13 يناير/كانون الثاني.

