بين الاحتلال وكورونا والديون.. مستشفى حيوي بالقدس يتوقف عن استقبال المرضى

شرعت نقابة العاملين في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس، بإضراب مفتوح وشامل عن العمل، أمس الإثنين، احتجاجا على انقطاع رواتبهم منذ أشهر.

وأعلنت النقابة، التوقف عن استقبال المرضى، وإغلاق أبواب المستشفى، وعزت سبب القرار إلى تفاقم الأزمة المالية، وتراكم الديون على المستشفى.

وقال محمد مشاهرة، أمين الصندوق بالنقابة (للجزيرة مباشر) إن قرار الإضراب الذي يشمل جميع مراكز مستشفى المقاصد في الضفة الغربية والقدس، جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات التي رفعتها النقابة لجهات الاختصاص.

وأوضح، أنه لم يتم صرف رواتبهم كاملة، منذ مطلع العام الماضي، إذ تراوحت نسبة الصرف ما بين 40% و60%، في حين لم تتجاوز نسبة صرف الراتب في بعض الشهور الـ 10%.

وأكد، أمين الصندوق، أن جائحة كورونا فاقمت الأزمة المالية للمستشفى، بسبب عدم إيفاء الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة بالالتزامات المطلوبة منهما.

وأكد أن الإضراب مستمر إلى حين إيجاد حل جذري للأزمة، لافتًا إلى أن هذا الإضراب شامل ومفتوح وعلى مدار الساعة، ويشمل جميع الحالات المرضية والأقسام الطبية.

من ناحية أخرى أكد أحمد عياد، مقرر نقابة العاملين بالنقابة، للجزيرة مباشر، على التزام الموظفين في المستشفى بمسؤولياتهم تجاه جميع المرضى داخل المستشفى حاليًا، مشددًا على التزام المستشفى والعاملين برسالتها الإنسانية والوطنية وليست الربحية.

📷 لليوم الثاني على التوالي.. مستشفى المقاصد يغلق أبوابه أمام المرضى ما عدا الحالات الطارئة بسبب الأزمة المالية pic.twitter.com/ILlEHkYma6 — وكالة صفا (@SafaPs) January 26, 2021

مستشفى المقاصد

ويعد مستشفى المقاصد بالقدس، المستشفى الرئيسي للتحويلات العلاجية من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ يستقبل المرضى من ذوي الحالات الصعبة التي تحولها وزارة الصحة الفلسطينية من جميع المحافظات الفلسطينية.

وتأسس مستشفى المقاصد الخيرية، 1968، في جبل الزيتون شرق المسجد الأقصى، بهدف تقديم خدمات طبية لمحافظة القدس وسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتُجرى في المستشفى عمليات نوعية وبه نحو320 سريرا، من بينها 90 سريرًا، للعناية المكثفة، ويستضيف بشكل دوري عددًا من الاستشاريين العالميين من التخصصات الطبية المختلفة.

ويواجه المستشفى منذ عقود وحتى اليوم الكثير من التحديات والمعوقات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 نتيجة احتلال القدس، تتمثل في القيود على حركة المرضى المحولين والموظفين في الوصول للمستشفى.

ويعتمد المستشفى بشكل كبير على المرضى المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية رغم أنها تؤخر سداد مستحقاته، مما ينعكس سلبا على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الموظفين والموردين، ويراكم الديون.

ويعاني مستشفى المقاصد من تراكم الديون التي قدرت أواخر 2015 بنحو ثلاثين مليون دولار، في حين قدر العجز الشهري في المصاريف التشغيلية للمستشفى بنحو نصف مليون دولار.