بسبب كورونا.. حفل موسيقي وجمهور من داخل فقاعات هوائية (فيديو)

أقامت فرقة موسيقية أمريكية حفلا في مدينة أوكلاهوما حضره الجمهور داخل فقاعات هوائية بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت مقاطع فيديو تراقص أعضاء الفرقة وهم داخل فقاعاتهم أمام الجمهور المتفاعل من داخل فقاعاتهم أيضا.

ونشر أحد أعضاء الفرقة مقطعا تعليميا قبل الحفل لكيفية التعامل مع الفقاعات الهوائية، تضمن عدة نصائح بشأن الفقاعة وإجراءات الحماية المتبعة.

وحسب الفيديو، تحتوي الفقاعة على مكبر صوت وزجاجة مياه ومروحة ومنشفة وعلامات يستخدمها الشخص للتواصل مع القائمين على تنظيم الحفل.

ونشر مدير تصوير الحفل صورا من البروفات الأخيرة قبيل الحفل، والتي أظهرت الفقاعات الهوائية قبل دخول الجمهور.

وشدد منظمو الحفل على ضرورة خلع الكمامة داخل الفقاعة، ولكن يجب وضع الكمامة على الوجه مرة أخرى عند الخروج من الفقاعة.