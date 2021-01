بسبب “تهديدات مستمرة”.. البنتاغون يعلن بقاء الحرس الوطني في واشنطن

أعلن مسؤولون في البنتاغون، أمس الإثنين، أن الآلاف من جنود الحرس الوطني الأمريكي الذين نشرتهم في واشنطن لحماية حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، سيبقون في مواقعهم حتى منتصف مارس/آذار المقبل.

وأعزوا ذلك القرار إلى وجود “تهديدات” مستمرة، ولم يقدم المسؤولون معلومات محددة عن هذه التهديدات، مشيرين إلى أن المعلومات جاءت من مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”.

