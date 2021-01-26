البث الحي
الأخبار|مصر

شاهد: الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين مصري بمناسبة “عيد الشرطة”

(مواقع مصرية)
(مواقع مصرية)
26/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202107:30 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا بمناسبة الاحتفال بـ”عيد الشرطة”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن الإفراج جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجانا لفحص ملفات السجناء على مستوى البلاد، وانتهت إلى استحقاق 2904 سجناx للعفو، فيما تم إطلاق سراح 118 سجينا بالإفراج الشرطي.

ولم يتضح ما إذا كانت قائمة السجناء المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين أم لا.

ويأتي إطلاق سراح السجناء، بالتزامن مع دعوات بالداخل والخارج للإفراج عن الموقوفين قيد الحبس الاحتياطي، في ظل مخاوف تفشي فيروس كورونا داخل السجون.

ويتزامن عيد الشرطة هذا العام مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

حول هذه القصة

رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري: ليس لدينا اختفاء قسري أو اعتقالات (فيديو)

نفى رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب (البرلمان) المصري، طارق رضوان، وجود حالات اختفاء قسري واعتقالات في مصر، متجاهلا بذلك كافة التقارير الحقوقية الدولية التي ترصد وتؤكد وجود هذه الانتهاكات.

26/1/2021
المزيد من الأخبار

توقعات بانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع معدل النمو الاقتصادي.. ما السبب؟

من المتوقع تراجع الجنيه لمستوى 16.63 جنيها مقابل الدولار بنهاية 2022 (أرشيفية)

بين الاحتلال وكورونا والديون.. مستشفى حيوي بالقدس يتوقف عن استقبال المرضى

مستشفى المقاصد بالقدس هو المستشفى الرئيسي للتحويلات العلاجية من الضفة الغربية وقطاع غزة (المقاصد)

برلماني مصري لوزير الزراعة: أصحاب مصانع الأسمدة أكبر بلطجية في مصر ولا يحاسبهم أحد (فيديو)

النائب المصري فتحي قنديل (مواقع التواصل)

كورونا.. جنوب أفريقيا تطالب بوقف “اكتناز” اللقاحات ومنظمة الصحة تحذر من اتساع الهوّة

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أثناء زيارته لأحد مرافق علاج كورونا في جوهانسبرغ (رويترز)
الأكثر قراءة

بلاغ ضد السيسي يتهمه بالخيانة العظمى وتعريض أراضي مصر للخطر.. ما القصة؟ (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تقرير: فلبينيات ضحايا شركات توظيف إماراتية يجدن أنفسهن سبايا في سوريا

عاملة فلبينية في دبي (غيتي - أرشيفية)

لمواجهة الصقيع.. زوجان مسنان في إدلب يتشاركان بناء بيت من الطين بدلا عن الخيمة (فيديو)

زوجان مسنان في إدلب يتشاركان بناء بيت من الطين(مواقع التواصل)

محاكمة ترمب.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة الاتهام وبايدن يشكك في تصويت الجمهوريين لإدانته