شاهد: الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين مصري بمناسبة “عيد الشرطة”

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 3 آلاف و22 سجينا بمناسبة الاحتفال بـ”عيد الشرطة”.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزارة الداخلية المصرية ذكرت أن الإفراج جاء تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الذكرى 69 لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية شكلت لجانا لفحص ملفات السجناء على مستوى البلاد، وانتهت إلى استحقاق 2904 سجناx للعفو، فيما تم إطلاق سراح 118 سجينا بالإفراج الشرطي.

ولم يتضح ما إذا كانت قائمة السجناء المفرج عنهم تشمل معارضين سياسيين أم لا.

ويأتي إطلاق سراح السجناء، بالتزامن مع دعوات بالداخل والخارج للإفراج عن الموقوفين قيد الحبس الاحتياطي، في ظل مخاوف تفشي فيروس كورونا داخل السجون.

ويتزامن عيد الشرطة هذا العام مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك.