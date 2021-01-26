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أول دولة في العالم تقودها نساء منتخبات

رئيسة إستونيا وإلى يمينها رئيسة الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة (رويترز)
رئيسة إستونيا وإلى يمينها رئيسة الوزراء مع أعضاء الحكومة الجديدة (رويترز)
26/1/2021-|آخر تحديث: 26/1/202110:20 PM (مكة المكرمة)

أصبحت إستونيا أول دولة في العالم تقودها نساء منتخبات، بعد تولي كاجا كالاس منصب رئيسة وزراء البلاد، في ظل تربع سيدة منتخبة على سدة الحكم.

وأدت كالاس، التي تعد أول سيدة تتولى هذا المنصب في البلاد، وحكومتها الجديدة اليمين أمام البرلمان صباح الثلاثاء، بعد تعيينها رسميا من جانب رئيسة البلاد كيرستي كالجولايد.

وتتولى كالاس، 43 عاما، الحكومة بعد انهيار الائتلاف الذي كان يرأسه جوري راتاس من حزب الوسط.

ووجهت اتهامات بالفساد ضد حزب الوسط تتعلق بقرض مساعدة من الدولة لمشروع عقاري.

وستقود كالاس، وهي محامية وابنة المفوض الأوربي السابق سيم كالاس، ائتلافا لحزبها “الإصلاح” مع حزب الوسط بزعامة راتاس.

ويسيطر التحالف على أغلبية 59 من أصل 101 مقعد في البرلمان.

وأصبحت كيرستي كاليولايد أول سيدة تتولى رئاسة إستونيا عندما انتخبها البرلمان لهذا المنصب عام 2016.

رئيسة إستونيا كيرستي كالجولايد (رويترز)

ورغم تولي سيدات للحكم في دول مثل نيوزيلندا والدنمارك، إلا أن إستونيا تظل الدولة الوحيدة التي وصلت فيها النساء إلى أهم منصبين من خلال الانتخابات.

وتتولى جاسيندا أردرن منصب رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، إلا أن الدولة تتبع التاج الملكي البريطاني بقيادة الملكة إليزابيث الثانية، وهو منصب لا يخضع للانتخابات.

وينطبق نفس الأمر على الدنمارك، التي تتولى فيها ميت فريدريكسن رئاسة الوزراء، إلا أن البلاد تحت حكم الملكة مارجريت الثانية، وهو منصب يتم توارثه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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