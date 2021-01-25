“25 يناير” و”ثورة شعب”.. انتفاضة إلكترونية في الذكرى العاشرة للثورة المصرية

تحل، اليوم الإثنين، الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني في مصر، والتي نجحت في الإطاحة بنظام حسني مبارك عام 2011، بعد صمود 18 يومًا في الميادين.

وأحيا ناشطون ذكرى الثورة المصرية عبر وسم (25 يناير) بالعربية والإنجليزية، والذي تصدر التفاعل المصري على تويتر بقوة، إلى جانب وسم (ثورة شعب).

النهاردة ذكري أعظم حاجه حصلت في مصر، يمكن مكملتش أهدافها ولكن شئ هنفضل نفتخر بيه دايمًا 💙#٢٥يناير pic.twitter.com/a3Na4TNGzC — GHADEER🌸 (@GHADEER____111) January 25, 2021

كما برزت وسوم أخرى عدة مثل (الذكرى العاشرة) و(ثورة يناير) و(شهداء الثورة) و(صوت الحرية) و(ثورة 25 يناير).

سنة ورا سنة بيزيد يقيني إن اللي كانوا ضد #ثورة_يناير هيفضلوا خصوم لأخر يوم في العمر. وإن اللي شاركوا في تمرد وتلاتين يونيو هيفضلو منافقين لأخر يوم في العمر.#مصر — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) January 19, 2021

وعبر المغردون من خلال تلك الوسوم عن أملهم في اندلاع ثورة جديدة تحمل روح وصمود ثورة يناير للخلاص من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي “الذي انقلب على الديمقراطية ثم على الشعب”، وفق تعبير ناشطين.

لا تسعوا إلى التخلص من الطاغية بل أعربوا فقط عن الرغبة في ذلك؛ إحزموا أمركم على رفض الخنوع وها أنتم أحرار، ليس المطلوب دفعه أو زحزحته، وإنما فقط الكف عن دعمه، ولسوف ترونه كتمثال عملاق نزعت قاعدته من تحت قدميه، فهوي ليتحطم بما جنت يداه.

– لا بويسي

'Never forget martyrs #25Jan' pic.twitter.com/yo2FX4tTfL — Younis (@1998_younis) January 25, 2021

ورغم حالة الإحباط العام التي تواكب تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا في مصر، إلا أن بعض تلك الوسوم تحول إلى منصات حشد تحث المصريين على عدم الاستسلام للواقع المرير من تردي المعيشة والأحوال الاقتصادية والصحية في البلاد.

أهم ، وأصدق ، وأبقى دروس ثورة يناير للمصريين : نعم ، نستطيع ..

هذا ما أبقى الأمل حيا ، يلهم الأجيال ، وهذا أيضا ما أدركه الديكتاتور ، واستوعبه ، وهذا ما يفزعه ، ويحاصره بالكوابيس المستمرة ، رغم كل ما يتحكم فيه ، ويسيطر عليه ، من جيش وشرطة وقضاء وإعلام#ثورة_شعب #ثورة_25يناير — جمال سلطان (@GamalSultan1) January 25, 2021

وكان مما يميز ثورة يناير، أن جيلها العشريني الثائر لم يكن بحاجة لمقر ولا لاجتماعات مباشرة، بل أدار وخطط ونفذ كل شيء عبر الإنترنت، ونجح في جمع وتعبئة الحشود وسط الميادين وهو ما يعطي أملًا جديدًا في المستقبل، وفق مغردين.

لن ننسي .. رحم الله شهداء 25 يناير

الورد اللي فتح في جناين مصر #25Jan pic.twitter.com/oOL72zQ1XX — عســـل اســــــــــــــــود ‏ (@officialmasry1) January 25, 2021

وأشار آخرون إلى أنه بعد مرور عقد كامل على ثورة يناير، بات أفراد جيل ثورة 2011، في أواخر الثلاثينيات من أعمارهم، وهم ما بين معتقل أو مشرد أو صامت ليتقي شر النظام الحالي، وهو ما يراه البعض سببًا كافيًا لعدم نجاح أي انتفاضة أعقبت ثورة يناير، فهذا الجيل القديم لم يعد يصلح لقيادة ثورة جديدة وهو محمل بكل أثقال ثورته.

بيان لمنظمة العفو الدولية في ذكرى #ثورة_يناير : مسؤولو السجون المصرية يعرضون سجناء الرأي للتعذيب ولظروف تهدد حياتهم عقابا على معارضتهم pic.twitter.com/U5Mgyi6kNl — Ayman Nour (@AymanNour) January 25, 2021

وبين هذين الفريقين، يعبر كثير من المصريين عن انتظار للفرصة كي ينتفضوا من جديد ضد الظلم والفساد، وهم يبحثون عن بوصلة تحاول إرشادهم إلى طريق أكثر أمانًا لمستقبل أبنائهم، فأعادوا نشر مشاهد الأمل من ثورة يناير، مؤكدين أن الثورة مستمرة.

كانت #ثورة_25يناير ملهمة لنا ولا زالت رغم كل الانتكاسات، وإن لم تنجح في تحقيق كل أهدافها فقد نجحت في تحريك المياه الراكدة وإيقاظ الشعوب النائمة، ومن يقرأ في التاريخ يعلم أن التغيير لا يمكن أن يكون ب( كبسة زر )

كل التحية لأحرار وحرائر #مصر وخصوصا من هم في سجون #السيسي

يتبع pic.twitter.com/VLyzDf6DWy — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) January 25, 2021

ولم تخل تغريدات المصريين من المقارنة بين نظامي مبارك والسيسي، وبينهما محمد مرسي، وكثُرت الشكاوى في الفترة الأخيرة من تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وهي أمور انتفض المواطنون ضدها خلال العام الماضي والعام الذي قبله في مظاهرات سبتمبر/ أيلول.

🔘 حملة (( #يناير_أمل_يتجدد ))

.

القوى الوطنية المصرية تدعوكم للمشاركة في إحياء الذكرى العاشرة لـ #ثورة_يناير من خلال حملة إعلامية ثورية، والتي ستبدأ اليوم ( الأربعاء 20 يناير 2021 ) وتنتهي ( الجمعة 12 فبراير ) وهي 15 موجة .. كل موجة لها تصميماتها وأهدافها. pic.twitter.com/6CV1Jbyf5O — محمود فتحي (@MahmoodFathy01) January 20, 2021

وجاءت مظاهرات سبتمبر استجابة لدعوات أطلقها رجل الأعمال ومقاول الجيش السابق، محمد علي، بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

سلامٌ على أصحاب الاحلام الكبيرة.. والانكسارات الأكبر

سلامٌ على الذين نادوا بالعدالة للجميع.. فظلمهم الجميع

سلامٌ على كل من مروا من هنا ❤#ثورة_يناير #Jan25 pic.twitter.com/wvGVJGUfod — ZØZÄYÄ 🦋🎊 (@ZZ19534301) January 25, 2021

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.

في ذكري الثورة

حزب مستقبل وطن

الحزب الوطني سابقاً

عمل أغنية

تمجد الشرطة

غناء محمد منير#ثوره_يناير#مصر — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 24, 2021

وخلال الشهور الأخيرة رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

#ثورة_يناير

في مثل هذا اليوم من ١٠ سنوات كانت صفحات الفيس بوك تموج وتغلي بدعوات النزول والخروج أملا في التغيير

كانت الصفحات بالاسماء والصور الحقيقية لأصحابها

لان لم يكن هناك قمع وقتل واخفاء قسري واعتقال كما هو الآن

استنساخ يناير امر مستحيل فالظرف الان مختلف كلية عن ذي قبل#ثوروا — أبو إسماعيل (@architect6657) January 23, 2021

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

مصر ولاده و لسه فيها رجالة تقدر تهتف و تتكلم وتثور

لازم ننزل ونفضح فساد نظام السيسي#ثورة_يناير#فاكرين_التحرير pic.twitter.com/Q8fh1VPRq6 — 🧪⚗shi®️een 🧬🔬 (@bentelshikh) January 23, 2021

كما زادت حالة الاحتقان مع تفشي الموجة الثانية من كورونا وما صاحبها من أزمات عدة، مثل وقائع نفاد أو نقص الأكسجين في المستشفيات، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، لاسيما في صفوف الأطباء، بالإضافة إلى تضارب التصريحات الرسمية، والغموض بشأن مسألة اللقاحات.

قل #ثورة_25_يناير

ولا تقل #عيد_الشرطة

وذكر

فإن الذكرى كما تنفع المؤمنين

فإنها تحرق أكباد المفسدين pic.twitter.com/WVuLPxgKyC — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) January 25, 2021

كنت طفل عنده حوالي 11 سنه ماشي وسط حشود ، كل اللي بيجمعهم علم مصر و هتافهم ، يمكن اكون مش واعي وقتها لكل الاحداث ، بس اكيد لما اخلف هفتخر قدام ولادي و اقولهم اني شاركت في ثورة حاولت تشيل فساد 30 سنه في 11 يوم و انتصرت ✌🏻🇪🇬❤️#الذكري_العاشرة #ثورة_يناير — AHMED.EL.SAYED™👑⁦🇹🇷⁩ (@ahmed_sayed451) January 22, 2021

الذكرى العاشرة لأعظم ثورة فى التاريخ الحديث . اللهم عودة 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/HbKeDIaGS3 — Dejaa (@Dejaa51757997) January 25, 2021

صوت الحريه بينادي.❤️

العاشرة لـ ثورة ٢٥ يناير. ❤️ pic.twitter.com/8j632XAJgb — ℳℴ𝓁𝓁𝒶 🦋 (@AamlAshraff) January 25, 2021

الذكري العاشرة علي #25Jan

ديما هتلاقي صور الثورة هي اللي بتتكلم لأن الواحد يعجز عن الكلام عنها.

ربنا يرحم شهداء يناير اللي ضحوا من اجلنا وطالبوا بالحرية pic.twitter.com/7eXITaBe8n — زودياك (@ziad_tarek4) January 24, 2021

أغنية حزينة …

بحناجر شابة …

في بلادي ظلموني …

صوت الحرية …#٢٥يناير

pic.twitter.com/vscBfh63cR — 🔴🔴 OSSAMA. (@SEMSEM8866) January 25, 2021

Joker Misr 🇪🇬 ❤️

عيد الثوره

شهداء الثوره

شهداء الوطن https://t.co/6Wknm6xLFA — Joker 🇪🇬 (@Joker__Misr__) January 25, 2021