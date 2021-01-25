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في الذكرى العاشرة.. اعتقال رسام كاريكاتير مصري بسبب فيديو عن الثورة (شاهد)

رسام الكاريكاتير المصري أشرف حمدي (مواقع إلكترونية)
رسام الكاريكاتير المصري أشرف حمدي (مواقع إلكترونية)
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202102:39 PM (مكة المكرمة)

اعتقلت السلطات المصرية، فجر الإثنين، رسام الكاريكاتير، أشرف حمدي، تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.

ونشر حمدي، عبر حسابه على فيسبوك، استغاثة يقول فيها “أنا بيتقبض عليا”.

وجاء اعتقال طبيب الأسنان ورسام الكاريكاتير، بعد ساعات من نشره فيديو من تصميمه وإخراجه عن ذكرى ثورة يناير، تناول فيه قمع الأجهزة الأمنية للأصوات المعارضة، أو التي تسعى للتغيير.

ويقول نص الفيديو “أنا الصوت وقت ما تحب الدنيا سكوت، أنا اللي وقفت قصاد (أمام) الظلم والفساد والاستبداد، أنا اللي هتفت سلمية عيش حرية، عدالة اجتماعية، أنا اللي كنت ببتسم وأنا بنضرب بالنار، أنا اللي دمي سال على الأسفلت، وانداس، أنا اللي في عز الإحباط والانكسار بقول للناس إن اليأس خيانة. هنكمل المشوار”.

وتابع “أنا اللي أنتم شايفينه واقف قدامكم بكل شموخ.. لكنه في الحقيقة..”، والحقيقة في الفيديو هي أن الشاب في الفيديو يقف بين سيارتي ترحيلات لنقل سجناء.

 

من جانبها، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في بيان لها “إن اعتقال حمدى، جاء في الدقائق الأولى من ذكرى ثورة 25 يناير، والذي يوافق أيضا عيد الشرطة، وكأن جهاز الشرطة أبى أن تمر ذكرى ثورة يناير العاشرة، دون أن يترك أثرا سيئا ودليلا جديدا على استمراره في النهج البوليسي المدعوم بظاهرة الافلات من العقاب”.

واعتبرت الشبكة؛ أن حملات الاعتقالات التي طالت عدد من النشطاء والمعارضين مؤخرا تمثل “قرائن جديدة على تصاعد حملات الاعتقال التي تقوم بها وزارة الداخلية، لنشر مناخ الخوف بين المواطنين من جانب، وقمع كل الأصوات والأقلام التي لا تسير في ركاب القمع والاستبداد في مصر”، مشيرا إلي أن ذلك “يؤكد على العداء الذي تكنه السلطات المصرية لحرية التعبير والإبداع”.

وأوضحت الشبكة، أن “حمدي لم ينخرط سياسيا في أي حزب أو تكتل سياسي، بل كان همه وشغله الشاغل، رسم الابتسامة على وجوه المصريين الذين يئنون تحت حصار الأجهزة البوليسية في ظل غياب سيادة القانون”، بحسب البيان.

وناشدت الشبكة عبر مديرها، جمال عيد، النائب العام لوقف هذه “الجريمة “. قائلة “نتمنى أن يتحرك النائب العام لوقف هذه الجريمة والإجراء البوليسي، فأشرف حمدي كتب بنفسه عن القبض عليه من منزله، وهو فنان لا يعرف سوى ريشته وألوانه والكيبورد (لوحة مفاتيح الحاسب)، والقبض عليه بهذه الصورة البوليسية، وفي ذكرى يوم ثورة المصريين على جهاز الشرطة، يوضح بجلاء أن الشرطة لم تتغير وأن النهج البوليسي سمة أصيلة بها، فهل سيقوم النائب العام بدوره في حماية القانون وحريات المواطنين”؟

ولاقى خبر القبض على رسام الكاريكاتير تفاعلا واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالإفراج عنه وعن كافة المعتقلين.

ويعمل أشرف حمدي رساما للكاريتير في عدد من الصحف والمجلات، كما أنه مؤسس قناة (Egyptoon) على يوتيوب، وهي القناة التي تجاوز عدد مشاهديها 250 مليون مشاهدة.

وتزامن القبض على حمدى، مع ذكرى ثورة يناير، وبالتزامن مع تمديد لقانون الطوارئ الذي تجدد العمل به منذ أمس الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية

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