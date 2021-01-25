البث الحي
الأخبار

روما: ننتظر “ردا كاملا ووافيا” من القاهرة حول مقتل ريجيني

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202111:05 PM (مكة المكرمة)

طلب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الإثنين، من السلطات المصرية “ردا كاملا” و”تعاونا” بشأن مقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وقال ماتاريلا في بيان، صدر في الذكرى السنوية الخامسة لاختطاف ريجيني قبل مقتله، إنه يتوقع من القاهرة “تعاونا كاملا” بشأن جريمة قتل الطالب الإيطالي.

وأضاف البيان أن إيطاليا تنتظر “ردا كاملا ووافيا من السلطات المصرية طبقا لما طالب به دبلوماسيونا بدون توقف بهذا الصدد”.

وطالبت النيابة الإيطالية السلطات المصرية تسليم ضباط في أجهزة الأمن المصرية لمحاكمتهم في قضية مقتل الباحث الإيطالي.

ووجهت النيابة العامة في روما “تهمة الاختطاف والتعذيب والقتل إلى كل من اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والعقيد هشام حلمي، والمقدم مجدي عبد العال شريف”.

يأتي ذلك فيما أعلن النائب العام المصري عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل ريجيني.

وقال بيان للنيابة العامة المصرية إنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده”.

وكان ريجيني (26 عاما)، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، يجري بحثا في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب في فبراير/ شباط 2016.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بين الاحتلال وكورونا والديون.. مستشفى حيوي بالقدس يتوقف عن استقبال المرضى

مستشفى المقاصد بالقدس هو المستشفى الرئيسي للتحويلات العلاجية من الضفة الغربية وقطاع غزة (المقاصد)

برلماني مصري لوزير الزراعة: أصحاب مصانع الأسمدة أكبر بلطجية في مصر ولا يحاسبهم أحد (فيديو)

النائب المصري فتحي قنديل (مواقع التواصل)

كورونا.. جنوب أفريقيا تطالب بوقف “اكتناز” اللقاحات ومنظمة الصحة تحذر من اتساع الهوّة

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أثناء زيارته لأحد مرافق علاج كورونا في جوهانسبرغ (رويترز)

شاركت في اقتحام الكونغرس.. برلمان كندا يدعو لتصنيف “براود بويز” منظمة “إرهابية” (فيديو)

طالب البرلمان الحكومة باستخدام كل الوسائل للتصدي لانتشار الجماعات التي تنادي بتفوق العرق الأبيض والمدفوعة بالكراهية (رويترز)
الأكثر قراءة

بلاغ ضد السيسي يتهمه بالخيانة العظمى وتعريض أراضي مصر للخطر.. ما القصة؟ (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تقرير: فلبينيات ضحايا شركات توظيف إماراتية يجدن أنفسهن سبايا في سوريا

عاملة فلبينية في دبي (غيتي - أرشيفية)

لمواجهة الصقيع.. زوجان مسنان في إدلب يتشاركان بناء بيت من الطين بدلا عن الخيمة (فيديو)

زوجان مسنان في إدلب يتشاركان بناء بيت من الطين(مواقع التواصل)

محاكمة ترمب.. مجلس الشيوخ يتسلم لائحة الاتهام وبايدن يشكك في تصويت الجمهوريين لإدانته