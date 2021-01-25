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“اشتريت لك هدية”.. رسالة مؤثرة من طفل مصري لأمه المعتقلة بمناسبة عيد ميلادها (فيديو)

خالد نجل الصحفية المصرية سلافة مجدي
خالد نجل الصحفية المصرية سلافة مجدي
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202102:44 PM (مكة المكرمة)

بعث خالد الصياد نجل الصحفية المصرية سلافة مجدى، برسالة تهنئة مؤثرة إلي أمه في محبسها بمناسبة حلول ذكرى يوم مولدها.
وقال خالد (6 سنوات) في مقطع مصور بث عبر فيسبوك “كل سنة وأنتي طيبة يا ماما ..أنتي وحشتيني جدا يا ماما.. أنا جبت لك هدية وهبعتها لك في عيد ميلادك”.

 

ووعد خالد والدته بإرسال هدية لها بمناسبة يوم ميلادها والمقرر أن تحتفل به الأسبوع المقبل.

واعتاد الطفل إرسال رسائل مصورة عبر فيسبوك إلي أمه وأبيه منذ القبض عليهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وألقت السلطات المصرية القبض على كل من سلافة وزوجها المصور حسام الصياد، بجانب عدد من الصحفيين والناشطين، ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا، تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”، وكذلك “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

ولاقت رسالة خالد تفاعلا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب ناشطون على وسم “الحرية لسلافة”، للمطالبة بالإفراج عن سلافة مجدى وزوجها وعدد من الصحفيين والنشطاء.

وخلت قوائم العفو التي أصدرتها السلطات المصرية، أمس الأحد، من أسماء المعارضيين للنظام المصري والصحفيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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