توقفت فوق جسد أحدهم.. سيارة شرطة تدهس عددا من المارة أثناء سباق (فيديو)

كشفت لقطات مصورة بثها ناشطون أمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد لسيارة دورية تابعة لشرطة مدينة تاكوما في مقاطعة بيرس بولاية واشنطن، وهي تصطدم بحشد من الأشخاص.

ويظهر فيديو تبلغ مدته 48 ثانية، التقط مساء السبت، في تقاطع بوسط المدينة، قيام سيارة الدورية المحاطة بمجموعات من الأشخاص تهتف وتصيح خلال أحد سباقات الشوارع، ثم قامت السيارة بتدوير محركها لتندفع إلى الأمام بشكل مفاجئ وتدهس المجموعة.

وأظهر المقطع لحظة توقف السيارة فوق جسد أحد الأشخاص الملقون على الأرض بعدما ضربتهم المركبة فجأة، بينما يصرخ الجميع من هول المنظر، وحظي الفيديو بانتشار واسع وردود فعل غاضبة.

وقال مارك، وهو شاهد العيان الذي صور الفيديو وقدمه إلى صحيفة “نيوز تريبيون” المحلية، إن حوالي 5 أو 6 سيارات من دوريات الشرطة كانت تجوب الشارع.

وأضاف أن حشدًا من 36 شخصًا تجمع حول التقاطع، وهتفوا للسائقين. وتوقفت حركة المرور عبر المنطقة، ثم مرت سيارة الإطفاء أولاً عبر التقاطع، مما أوقف العمل مؤقتًا. لكن المتسابقين والحشد أنهوا الأمر بسرعة.

بعد ذلك، اقتربت سيارة شرطة تاكوما من المنطقة ودخلت إلى مكان الحادث من الجهة الشرقية للشارع رقم 9، وقال مارك إنه سمع صفارة الإنذار ولكن لم يسمع أي أصوات من بوق السيارة.

وقال “احتشد الكثير من الناس في هذا الاتجاه (من سيارة الشرطة). كانوا يعتزمون منعه”.

وتراجع الضابط قائد السيارة نحو ثلاثة أقدام، ثم أسرع فجأة إلى الأمام وضرب أشخاص عدة وطرح أربعة إلى خمسة منهم أرضًا لكن السيارة سارت فوق شخص ما كان ملقى على الأرض.

وأصيب شخصان في الحادث، وقال محققون إن أحدهما خرج من المستشفى صباح الأحد، ولم تتوفر على الفور تفاصيل بشأنهما، لكن لم يتعرض أي منهما لإصابات تهدد الحياة، وفقًا لفريق تحقيق قوة مقاطعة بيرس الذي يحقق في الحادث.

وقالت المتحدثة باسم شرطة تاكوما، إن الشرطة تلقت إخطارا قبل الساعة 7 مساء السبت بقليل، من المتسابقين في الشوارع وحشد من حوالي 100 شخص يغلقون الشوارع في المنطقة.

وأضافت متحدثة الشرطة أن الضابط استخدم بوق سيارته لمخاطبة الحشد، لكن المتجمعين بدؤوا بعد ذلك في قصف نوافذه. وتابعت “كان يخشى أن يكسروا زجاجه” فدفعه ذلك إلى الخروج بسرعة من مكان الحادث حفاظًا على سلامته.

وقالت إن شخصا أصيب بجروح في التصادم وتم نقله إلى مستشفى محلي، وأكدت أن الضابط توقف على مسافة قصيرة من مكان الحادث واستدعى المساعدة الطبية على الفور.

وقالت مديرة المدينة إليزابيث باولي، إن الضابط المتورط سيوضع في إجازة وإنها ستحيل القضية إلى فريق تحقيق قوة مقاطعة بيرس.

وقالت “أهم شيء يجب معرفته هو أننا قلقون للغاية من أي إصابات هذا المساء”. وأفادت بأنها كانت على علم بنقل شخص إلى المستشفى لكن حالته غير معروفة.

وأضافت المسؤولة أنها قلقة بشأن أي استخدام للقوة المميتة من قبل ضابط شرطة، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بمجرد أن تتوافر لديها كل حقائق القضية.

