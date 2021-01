بوندسليغا: بايرن يسحق شالكه برباعية نظيفة

عزّز بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم صدارته بفارق سبع نقاط بعد فوزه برباعية نظيفة على مضيفه شالكه (متذيّل الترتيب)، اليوم الأحد، بفضل ثنائية توماس مولر.

وهزّ مولر الشباك بضربتي رأس إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 33 ثم أضاف هدفه الثاني قبل دقيقتين من النهاية.

وفيما بينهما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه 23 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 54، وأكمل ديفيد ألابا الرباعية بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأخيرة.

وبعد خسارة رازن بال شبورت لايبزيج وباير ليفركوزن وبروسيا دورتموند المنافسين على اللقب، يومي الجمعة والسبت، أحكم بايرن قبضته على الصدارة، إذ يسعى للقبه التاسع على التوالي في المسابقة.

وقال هانز فليك مدرب بايرن “لست راضيًا تمامًا. نعم أحرزنا أربعة أهداف لكن أرى أننا في بعض الأوقات يمكننا تحسين استحواذنا على الكرة”، مضيفًا “في بعض الأحيان نلعب بسرعة كبيرة، وفي أخرى ببطء شديد، وفي أحيان أخرى بتهور. يمكننا تفادي فقدان الكرة في بعض الأوقات”.

وتابع “لكن في المجمل أنا سعيد بالحصول على تسع نقاط في أسبوع. اليوم نجحنا في استغلال ما حدث للمنافسين الآخرين”.

وبعد 18 مباراة يملك بايرن 42 نقطة متقدما بسبع نقاط على لايبزيج ثاني الترتيب وعشر نقاط على ليفركوزن وفولفسبورغ.

وبدأ شالكه، الذي يكافح للهروب من الهبوط، بشكل جيد وأضاع فرصًا عدة، أبرزها ضربة رأس من مارك أوت من مسافة سبعة أمتار أبعدها مانويل نوير حارس بايرن بركبته.

واحتاج بايرن إلى نحو 20 دقيقة للعثور على إيقاعه، وسيطر على المباراة وانتزع التقدم عندما أرسل يوشوا كيميش تمريرة عرضية حولها مولر بضربة رأس في الشباك.

واستلم ليفاندوفسكي تمريرة طويلة رائعة من كيميش؛ ليعزز من تقدم بايرن ويحقق رقمًا قياسيًّا للدوري بهز الشباك في ثماني مباريات متتالية خارج أرضه، كما أصبح أول لاعب على الإطلاق يهز شباك الفريق ذاته في 11 مباراة متتالية.

ورفض شالكه، القابع في المركز الأخير بسبع نقاط، الاستسلام واتيحت له بعض الفرص قبل أن يضيف بايرن هدفين في آخر أربع دقائق عبر مولر وألابا.

ورفع بايرن رصيده إلى 53 هدفًا في 18 مباراة، وهو أكبر رصيد من الأهداف عند هذه المرحلة من الدوري على الإطلاق، بينما حافظ نويل على شباكه نظيفة للمباراة 197 في الدوري، وهو رقم قياسي.

