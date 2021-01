بريطانيا “قلقة” من الحرق القسري لجثث وفيات كورونا في سريلانكا

قالت المفوضة البريطانية لدى سريلانكا، سارة هولتون، إن بلادها أعربت عن مخاوفها بشأن الحرق القسري لجثث المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد في سريلانكا.

وكتبت هولتون على تويتر: “أثارت بريطانيا مخاوفها المتعلقة بحقوق الإنسان مع حكومة سريلانكا، بما في ذلك الحرق القسري لجثث المتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا”.

UK raising human rights concerns with Sri Lanka, including forced cremation of #COVID19 victims. UN report to be published next week, will inform the approach to @UN_HRC

وانتقدت منظمات دولية وخبراء قرار سريلانكا حرق جثث المسلمين الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، قائلين إنه يتنافى مع الحقوق المدنية والسياسية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأوربي لمكافحة الأمراض والمجلس العلمي لوزارة الصحة التركية أنه لا ضرر من الناحية الصحية والعلمية من دفن جثث الموتى المصابين بكورونا.

لكن وزارة الصحة السريلانكية قالت إن البلاد ستستمر في حرق جميع جثامين وفيات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السريلانكية، في مارس/ آذار 2020، أنه سيتم حرق جثث من يتوفون نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا في محارق الجثث دون تمييز بين أديانهم، قائلة إن دفنهم “يمكن أن ينشر الفيروس في البيئة”.

وعقب القرار، تم حرق جثث أكثر من 100 مسلم، من بينهم طفل يبلغ من العمر 20 يوما، قبل تسليمها إلى عائلاتها.

Heartbreaking scenes of adult men breaking down in anguish as the tiny coffin of 2 month old baby Mohammed is laid before them for Janaza prayer prior to forced cremation. This display of emotion shows how this deeply affects Muslims. Please understand. #StopForcedCremations https://t.co/GbTilPpHPo pic.twitter.com/70swn02dGR

— Ali Zahir Moulana (@alizmoulana) January 17, 2021