بالتزامن مع تصديق الإمارات على إنشاء سفارة في تل أبيب.. إسرائيل تفتتح سفارتها في أبو ظبي

أعلنت إسرائيل أمس الأحد افتتاح سفارتها في أبو ظبي، وذلك بعد ساعات قليلة من مصادقة مجلس الوزراء الإماراتي على فتح سفارة في تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن سفارتها في الإمارات فتحت رسميا، وإن الدبلوماسي إيتان نائيه -الذي سيقوم بأعمال السفارة إلى حين تحديد مقر دائم لها- قد وصل إلى أبو ظبي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن السفارة ستباشر عملها من مكاتب مؤقتة، إلى حين تجهيز مقر دائم.

وكان نائيه قد طرد من أنقرة بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تأزمت العلاقات بين تركيا وتل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

من جهته، ثمن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي افتتاح السفارة الإسرائيلية، وأعرب عن أمله في افتتاح الإمارات والبحرين والمغرب سفاراتها في تل أبيب قريبا.

The Israeli embassy in #AbuDhabi officially opened today with the arrival of the Head of Mission, @AmbassadorNaeh.

The Israeli embassy in the United Arab Emirates will promote the full range of relations between the two countries in all areas.🇮🇱🤝🇦🇪

📎https://t.co/MTtMVbatDi pic.twitter.com/ijV1qTVrWz

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) January 24, 2021