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بالتزامن مع تصديق الإمارات على إنشاء سفارة في تل أبيب.. إسرائيل تفتتح سفارتها في أبو ظبي

إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)
إماراتيون يروجون لزيارة تل أبيب بعد التطبيع (مواقع التواصل)
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202112:37 PM (مكة المكرمة)

أعلنت إسرائيل أمس الأحد افتتاح سفارتها في أبو ظبي، وذلك بعد ساعات قليلة من مصادقة مجلس الوزراء الإماراتي على فتح سفارة في تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن سفارتها في الإمارات فتحت رسميا، وإن الدبلوماسي إيتان نائيه -الذي سيقوم بأعمال السفارة إلى حين تحديد مقر دائم لها- قد وصل إلى أبو ظبي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن السفارة ستباشر عملها من مكاتب مؤقتة، إلى حين تجهيز مقر دائم.

وكان نائيه قد طرد من أنقرة بأمر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما تأزمت العلاقات بين تركيا وتل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

من جهته، ثمن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي افتتاح السفارة الإسرائيلية، وأعرب عن أمله في افتتاح الإمارات والبحرين والمغرب سفاراتها في تل أبيب قريبا.

 

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الإماراتية -عبر حسابها على تويتر- إن مجلس الوزراء صادق على إنشاء سفارة للإمارات في تل أبيب.

جاء ذلك في أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجاري. وكان الجانبان قد وقعا في البيت الأبيض منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقية لتطبيع العلاقات، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/ آب الماضي.

ومنذ ذلك الحين، وافقت دول البحرين والسودان والمغرب على إقامة علاقات مع إسرائيل في اتفاقات توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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