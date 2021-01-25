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في دقيقة واحدة.. السيسي يتحدث عن الثورة المصرية في ذكراها العاشرة (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة عيد الشركة الـ69
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة عيد الشركة الـ69
25/1/2021-|آخر تحديث: 25/1/202104:45 PM (مكة المكرمة)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الشعب المصري يحتفل بذكرى ثورة 25 يناير، بالتزامن مع عيد الشرطة.
وأضاف “هذه الثورة قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل”.

وأوضح، في كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية بالذكرى 69 لعيد الشرطة، اليوم الإثنين، أنه يريد أن يقول لشباب مصر “وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم لاستكمال طريق الإصلاح والبناء ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق يوفر للمواطنين فرصا متساوية”.

واستغرقت كلمة الرئيس المصري 15 دقيقة، منها دقيقة واحدة فقط للحديث عن الثورة المصرية، بينما ركز حديثه  عن دور الشرطة المصرية وخطط الدولة لتحقيق التنمية.

وقال السيسي “لقد عقدنا العزم وعاهدنا الله وعاهدناكم أن نفعل ما هو في مصلحة وطننا وشعبنا”.

وأضاف “نحن نخوض معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة”، مشيرا إلى أن “مصر انتقلت من مرحلة تثبت ركائن الدولة إلى مرحلة البناء والتعمير”، متحدثا عن  مبادرة تطوير القرى المصري، قائلا إنها ” تمثل تحديًا كبيرًا”.

وتابع “هذا المشروع يمثل تحديًا كبيرًا؛ لأنه يشمل 55 مليون إنسان، معربًا عن أمله في تغيير الواقع الموجود”.

وأوضح أن الدولة تتحرك من أجل جميع المواطنين في كل مكان بريف مصر، مضيفًا أن هذا الأمر يتطلب تكاتف الجميع مع الدولة التي وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذه المبادرة.

ويحتفل المصريون بمرور عشر سنوات على إندلاع ثورة يناير 2011 والتي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز نظامه ومحاكمتهم.

وأحيا ناشطون ذكرى الثورة المصرية عبر وسم (25 يناير) بالعربية والإنجليزية، والذي تصدر التفاعل المصري على تويتر بقوة، إلى جانب وسم (ثورة شعب).

كما برزت وسوم أخرى عدة مثل (الذكرى العاشرة) و(ثورة يناير) و(شهداء الثورة) و(صوت الحرية) و(ثورة 25 يناير).

ورغم حالة الإحباط العام التي تواكب تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا في مصر، إلا أن بعض تلك الوسوم تحول إلى منصات حشد تحث المصريين على عدم الاستسلام للواقع المرير من تردي المعيشة والأحوال الاقتصادية والصحية في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية

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