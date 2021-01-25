الاتحاد الأوربي يطالب شركة أسترازينيكا باحترام جدول تسليم اللقاح

دعت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا إلى احترام جدول تسليم اللقاح الذي طوّرته الشركة ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، بموجب العقد مع الاتحاد الأوربي، بعد إعلان الشركة عن تأخرعمليات التسليم.

وأعلنت الشركة البريطانية الجمعة الماضي أن عمليات تسليم لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الذي يُرتقب أن يتم توزيعه في دول الاتحاد الأوربي في 29 يناير/كانون الثاني، ستكون أقلّ من المتوقع في الفصل الأول من العام بسبب “انخفاض” الإنتاجية في موقع تصنيع اللقاح.

وذكّرت رئيسة المفوضية مدير الشركة خصوصاً بأن “الاتحاد الأوربي استثمر الكثير من الأموال في المختبرات تحديداً لضمان زيادة الإنتاج قبل الموافقة على طرح (اللقاح) في السوق”.

وقال متحدث باسم المفوضية إن فون دير لايين “تحدثت مع المدير العام لشركة أسترازينيكا باسكال سوريو، وأكدت بوضوح كبير أنها تنتظر من أسترازينيكا احترام العقود والشروط المنصوص عليها في اتفاق الطلب المسبق”.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي “بالطبع يمكن أن تظهر مشاكل في إنتاج لقاح معقّد، لكن ننتظر من الشركة إيجاد حلول واستخدام كل الاحتمالات الممكنة لتنفيذ عمليات التسليم بسرعة”.

ولم تتحدث المفوضية الأوربية في الوقت الراهن عن احتمال إطلاق اجراءات قانونية في حال عدم احترام العقد.

وطالب رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال الأحد شركتي أسترازينيكا وفايزر للأدوية بالتحلي بـ”الشفافية” حول أسباب تأخر عمليات التسليم.

وكانت المفوضية الأوربية المكلفة التفاوض باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، وقعت عقداً لوضع طلبات مسبقة للحصول على 400 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد.

وتسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن في وفاة 2.12 مليون شخص في العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، وذلك حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وأصيب رسمياً أكثر من 99.14 مليون شخص في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 60,174,900 شخص.