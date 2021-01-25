تعمدوا السعال في وجه قوات الأمن.. اشتباكات عنيفة بين يهود متدينين والشرطة الإسرائيلية (شاهد)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الأحد، وقوع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومئات اليهود المتدينين في أسدود، جنوبي إسرائيل.

واندلعت الاشتباكات بعدما حاولت الشرطة، إغلاق معهد ديني لليهود الأرثوذكس، بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن الطلبة والقائمين عليه رفضوا ذلك، ما أوقع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

תיעוד: שוטרים מנסים לפנות אברכים מישיבה של הפלג הירושלמי באשדוד@pozailov1

צילום: דיווחי לכיש דרום pic.twitter.com/yryUyOrIYU — כאן חדשות (@kann_news) January 24, 2021

وذكرت شرطة الإسرائيلية، أن 15 من أفرادها أصيبوا بهذه الاشتباكات، من بينهم 5 ضباط، فيما قامت باعتقال 15 يهوديا متدينا بتهمة “التخريب والاعتداء على رجال الأمن”.

שוטרים הגיעו לאכוף את כללי הסגר במוסדות חינוך בשכונת מאה שערים בירושלים. עימותים פרצו במקום@VeredPelman pic.twitter.com/rUN8o2ml92 — כאן חדשות (@kann_news) January 24, 2021

وأوضحت الشرطة في بيانها أن بعض اليهود المتدينين، قاموا بالسعال بشكل متعمد في وجه رجال الشرطة، لنقل العدوى بكورونا إليهم.

הפרות הסדר באשדוד: החל משעות הבוקר המוקדמות מנעו שוטרי משטרת ישראל כניסת תלמידים וקיום הלימודים במוסד גרודנא, שפעל בניגוד להנחיות. כמה מאות בני אדם, בהם גם קטינים, ניסו להיכנס בכוח לתוך המתחם, התעמתו עם השוטרים, וגרמו נזק לגדר המקיפה את המתחם pic.twitter.com/eefeXqxTQ7 — משטרת ישראל (@IL_police) January 24, 2021

وبالتزامن، وقعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومتدينين آخرين يهود في مدينة القدس المحتلة، للأسباب ذاتها.

كان زعيم “حركة الحاسيديم” اليهودية، الحاخام يسرائيل هاجر، دعا أنصاره للتمرد على قرارات الإغلاق الشاملة، والتوجه إلى المدارس الدينية.

פינוי ישיבת הפלג הירושלמי באשדוד: האברכים פורצים לישיבה. ניסיון פינוי שלישי בתוך פחות משבועיים שמסתיים בחידוש הלימודים pic.twitter.com/qgEreBK7rr — asaf pozailov (@pozailov1) January 24, 2021

وبعد الاشتباكات العنيفة، والتقارير التي تحدثت عن وصف اليهود للشرطة بـ”النازيين”، تراجع هاجر عن دعوته، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.