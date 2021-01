وول ستريت جورنال: ترمب طلب اللجوء للمحكمة العليا لإبطال نتيجة الانتخابات

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أمس السبت، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فكر في تغيير القائم بأعمال وزير العدل، وإسناد المهمة إلى مسؤول آخر على استعداد للاستمرار في نظر مزاعم -لا أساس لها- بتزوير الانتخابات، ودفع وزارة العدل إلى مطالبة المحكمة العليا بإبطال فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترمب أخفقت بسبب اعتراض من عيّنهم بوزارة العدل، والذين رفضوا رفع ما وصفوها بـ”دعوى قضائية لا سند لها قانونًا” في المحكمة العليا.

وقال أشخاص عدة مطلعين على المناقشات للصحيفة إن مسؤولين كبارًا آخرين في الوزارة هدّدوا فيما بعد بالاستقالة إذا أقال ترمب جيفري روزن القائم بأعمال وزير العدل في ذلك الوقت، جيفري روزن.

Before leaving office, Trump considered replacing the acting attorney general with another official ready to pursue unsubstantiated claims of election fraud, people familiar with the matter said https://t.co/AOsDmn748Y

— The Wall Street Journal (@WSJ) January 24, 2021