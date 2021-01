قوة الطبيعة.. لحظة انفجار أكثر البراكين نشاطا في أوربا (فيديو)

تظهر مقاطع فيديو جديدة اللحظات التي أطلق فيها جبل إتنا، أكبر بركان نشط في أوربا، حممًا وفقاعات ورمادًا ساخنًا في سماء صقلية الأسبوع الماضي، في عرض مذهل لقوة الطبيعة.

وانسكب أحد تدفقات الحمم البركانية على الجانب الشرقي من الفوهة، متعرجًا نحو “فالي ديل بوف” غير المأهولة، وهو منخفض رئيسي على شكل حدوة حصان في جانب البركان.

وأفاد موقع إكسبرس، أنه تم اكتشاف تدفق حمم ثانٍ أيضًا على الجانب الشمالي من الحفرة. وتوهجت الحمم المنصهرة باللون الأحمر على الصخور الداكنة، وأمطرت قمة البركان بشرارات هائلة.

وهناك كذلك نشاط “سترومبوليان” مكثف في البركان الموجود في جزيرة صقلية، وهو عبارة عن انفجارات خفيفة نسبيًا بها مؤشر انفجاري بركاني يتراوح من 1 إلى 3، وسميت باسم بركان سترومبولي الإيطالي.

In pictures: Mount Etna, Europe's largest active volcano, erupts, sending lava spewing into the air and oozing down its slopes 🌋 pic.twitter.com/6GlC1d6UGs — TRT World (@trtworld) January 19, 2021

وقال بوريس بينك، العالم في مرصد إتنيو بالمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين الإيطالي (INGV)، إن الحمم البركانية في الجبل الواقع في كاتانيا بصقلية، كانت متجهة نحو الشرق.

ونشر مقطع فيديو للمشاهد الدرامية لإتنا. ويمكن رؤية الرماد الساخن الأحمر يخرج من البركان الذي اندلع الأسبوع الماضي.

ICYMI: Europe's tallest and most active volcano, Mount Etna erupts again pic.twitter.com/2Smnn1lTje — Reuters (@Reuters) January 24, 2021

وقال واصفًا المشهد “بعد أربعة أسابيع من النشاط المعتدل في فوهات قمتها، أطلق إتنا العنان لحلقة ثوران انتيابي جديد من فوهة البركان الجنوبية الشرقية مساء يوم 18 يناير/كانون الثاني 2021”.

وانتقل الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البركان الشهير أيضًا إلى تويتر لوصف المشهد الساحر، وقال رجل بريطاني يُدعى بيتر إنه كان يشاهد الانفجار من منزله المريح.

Long streams of red-hot lava flowed down Mount Etna on Wednesday as Europe's tallest and most active volcano erupted again https://t.co/ruf6c6QkmZ pic.twitter.com/h7eXIeWHhM — CBS News (@CBSNews) January 19, 2021

وقام بتغريد صورة لسماء الليل مضاءة بالحمم البركانية، معلقًا “مذهل للغاية”.

وتنحصر الظواهر في منطقة قمة البركان، لكنها تظهر أيضًا في بلدة تاورمينا الواقعة على قمة تل، على بعد 30 ميلاً.

Mount Etna unexpectedly wakes up in Italy pic.twitter.com/smCkt2bD9F — Mozinity #DiscoverwithMozinity (@mozinity) January 20, 2021

وأصدرت السلطات الإيطالية تحذيرًا بشأن الرماد للمدن المحيطة بعد العثور على حطام أسود في أماكن بعيدة مثل فليري، التي تقع على بعد 18 ميلاً (28.9 كيلومتر) من إتنا.

وسابقًا، ذكرت مجلة “لايف ساينس” المتخصصة، أن جبل إتنا لديه نشاط بركاني شبه مستمر بالقرب من فوهات قمته وفي “فالي ديل بوف”.

More spectacular explosions from #Europe's largest active #volcano, #MountEtna in #Sicily, #Italy which sent lava rocks flying into the air overnight

and orange streams oozing down the slopes. While you’re distracted #planetx energetics are showing us what’s coming. #notnormal pic.twitter.com/1vbE9yI3de — Angel City TV (@AngelCityTV) January 20, 2021

ونادرا ما تعرض هذه الانفجارات بالقرب من القمة -مثل تلك التي حدثت يوم الإثنين الماضي- الأشخاص الذين يعيشون بالقرب منها، للخطر.

وفي ليلة عيد الميلاد عام 2018 اندلع بركان إتنا، مما تسبب في إغلاق المجال الجوي المحلي.

وبعد ذلك بيومين، ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر مدينة كاتانيا القريبة. وأصيب 4 أشخاص وتضررت مبان، ولحسن الحظ، لم تكن هناك وفيات.