عراك بالأيدي داخل برلمان التشيك بسبب صراع على الميكروفون (فيديو)

اندلع شجار تطور إلى عراك بالأيدي داخل مجلس النواب التشيكي بين عضو رفض ارتداء قناع وجه إلزامي، وبين نائب رئيس البرلمان الذي أغلق ميكروفون النائب.

وشهدت جلسة، الخميس، صراعا غير مسبوق على الميكروفون، حيث حضر النائب المستقل لوبومير فولني نقاشًا حول طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ الحالية المعلنة بسبب جائحة كورونا، من دون قناع وجه مع زميلة أخرى.

وخلال النقاش، أساء فولني إلى نواب آخرين، ما دفع رئيس تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين ونائب رئيس البرلمان، توماس هانزل، إلى محاولة إسكاته عن طريق إيقاف تشغيل الميكروفون.

Members of #Czech Lower House of Parliament fighting over the microphone.

The member of the House Lubomír Volný was criticized for not speaking about the discussed topic so he was muted then. He is the only one who does not wear the face mask and speaks on the microphone. pic.twitter.com/BFrAs4aNzu

— Jana Lipská (@lipska_ja) January 21, 2021