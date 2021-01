شاهد: قطار يدهس شابا أثناء تصوير مقطع فيديو على “تيك توك”

قضى شاب دهسا بقطار في باكستان خلال تصويره مقطعا بكاميرا صديقه أثناء سيره بالقرب من السكك الحديدية بهدف نشر التسجيل عبر تطبيق تيك توك، بحسب ما أعلن مسؤولون في الشرطة وهيئات الإنقاذ أمس السبت.

ووقع الحادث أول أمس الجمعة في ضاحية روالبندي بالقرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسرعان ما انتشر مقطع فيديو بالحادث على مواقع التواصل.

Yesterday , a Pakistani boy died while making a tiktok video with train 💔

The use of Tiktok among Pakistani youth is growing to the point of insanity.

🥺💔 #bantiktok pic.twitter.com/2WonzW4Vyp

— MUJAHID ✨ (@Hii_Mujahid) January 23, 2021