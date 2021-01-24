شاهد: قطار يدهس شابا أثناء تصوير مقطع فيديو على “تيك توك”

قضى شاب دهسا بقطار في باكستان خلال تصويره مقطعا بكاميرا صديقه أثناء سيره بالقرب من السكك الحديدية بهدف نشر التسجيل عبر تطبيق تيك توك، بحسب ما أعلن مسؤولون في الشرطة وهيئات الإنقاذ أمس السبت.

ووقع الحادث أول أمس الجمعة في ضاحية روالبندي بالقرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسرعان ما انتشر مقطع فيديو بالحادث على مواقع التواصل.

Yesterday , a Pakistani boy died while making a tiktok video with train 💔

The use of Tiktok among Pakistani youth is growing to the point of insanity.

🥺💔 #bantiktok pic.twitter.com/2WonzW4Vyp — MUJAHID ✨ (@Hii_Mujahid) January 23, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم هيئة الإغاثة المحلية “رجا رفاقت” قوله إن الشاب “حمزة نافيد” البالغ من العمر 18 عاما كان يمشي بالقرب من إحدى السكك الحديدية بينما كان صديق له يصوره، مشيرا إلى أن “القطار الذي كان يتحرك صدمه لدى التقاطه التسجيل المصور خلال السير على القضبان”.

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان غير أن الشاب كان قد توفي بالفعل.

وأشار الناطق باسم هيئة الإغاثة إلى أن أصدقاء الضحية أبلغوا المسعفين أنه كان يصور مقطع فيديو لنشره على تيك توك وحساباته الأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويحظى التقاط الصور الشخصية وتصوير مقاطع فيديو لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي بشعبية كبيرة في باكستان، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، حيث يستخدم العديد من الشباب مثل هذه المنشورات لتحديث حساباتهم على فيسبوك، وتويتر، وتيك توك وغيرها من المنصات.