رغم ثنائية صلاح.. اليونايتد يطيح بليفربول خارج كأس الاتحاد (فيديو)

حجز مانشستر يونايتد بطاقة الصعود لدور 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز مثير 3-2 على ضيفه ليفربول، الأحد، في الدور الرابع للمسابقة.

حفلت المباراة بالإثارة والندية على مدار شوطيها وظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، ليحسمها يونايتد لمصلحته ويطيح بليفربول من البطولة.

بادر ليفربول بالتسجيل عبر نجمه المصري محمد صلاح في الدقيقة 18، ليحرز صلاح هدفه الأول في يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

لم تدم فرحة ليفربول طويلًا بهدف التقدم، بعدما رد يونايتد بهدف التعادل عن طريق ماسون غرينوود في الدقيقة 26، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.

وواصل صلاح تألقه بعدما أحرز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 58، غير أن البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي شارك في المباراة كبديل، أحرز هدف الصعود لمانشستر يونايتد في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة عكس آخر مواجهة في ملعب “أنفيلد”، الأسبوع الماضي، عندما سيطر التعادل السلبي على اللقاء.

وتأتي الخسارة لتزيد من جراح ليفربول، الذي يعاني في الفترة الأخيرة من نتائج مخيبة، إذ فاز مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات في كل المسابقات.