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دراسة تتوصل لفاعلية دواء مضاد للالتهاب في علاج مرضى كورونا.. ما هو؟

أجريت الدراسة في كندا والولايات المتحدة وأوربا وأمريكا الجنوبية (رويترز)
أجريت الدراسة في كندا والولايات المتحدة وأوربا وأمريكا الجنوبية (رويترز)
24/1/2021-|آخر تحديث: 24/1/202101:41 PM (مكة المكرمة)

أظهرت تجارب سريرية أن عقارا مضادا للالتهاب يحمل اسم “كولشيسين” فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات جراء المرض، وفق ما أفاد باحثون في كندا.

وقال معهد مونتريال لأمراض القلب في بيان إن نتائج هذه الدراسة تعد “كشفا علميا كبيرا”، وتجعل الكولشيسين الذي يستخدم لعلاج مرض النقرس “أول عقار يؤخذ عن طريق الفم في العالم يمكن استخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات”.

وأضاف البيان أن نتائج الدراسة أظهرت أن الكولشيسين قلل بنسبة 21 بالمئة مخاطر الوفاة أو الحاجة الى دخول المستشفى لدى مرضى كوفيد-19 مقارنة بمن شاركوا في التجارب وأعطوا دواءً وهميا.

وأجريت الدراسة في كندا والولايات المتحدة وأوربا وأمريكا الجنوبية على 4 آلاف و488 مريضا.

ولدى 4 آلاف و159 من المشاركين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 عبر اختبار “بي سي آر”،  أدى استخدام الكولشيسين الى خفض الحاجة لدخول المستشفى بنسبة 25 بالمئة وخفض الحاجة إلى التنفس الاصطناعي بنسبة 50 بالمئة وخفض الوفيات بنسبة 44 بالمئة.

دواء كولشيسين المضاد للالتهاب (مواقع التواصل)

وقال الدكتور جان كلود تارديف، مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال والباحث الرئيسي في هذه الدراسة، إن الكولشيسين فعال في منع متلازمات التهابية خطرة تسمى “عواصف السيتوكين” إضافة الى تقليل المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19.

وأضاف أن استخدام العقار “ربما يكون له تأثير كبير على الصحة العامة واحتمال منع مضاعفات كوفيد-19 لدى ملايين المرضى”.

وأجريت الدراسة على مرضى كوفيد-19 الذين لم يدخلوا المستشفى وقت تسجيلهم للمشاركة في التجارب، وكان لديهم عامل خطر واحد على الأقل لحصول مضاعفات.

وقال معهد مونتريال إن “هذه هي أكبر دراسة في العالم تختبر عقارا يتم تناوله عن طريق الفم على مرضى مصابين بكوفيد-19 لا يتلقون العلاج في المستشفيات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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